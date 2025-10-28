Bihar Politics: 'राजद ने 30 सालों से मुसलमानों को...', लालू-तेजस्वी पर PK का बड़ा सियासी अटैक

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव प्रचार के सिलसिले में पूर्णिया पहुंचे। बायसी, अमौर और पूर्णिया सदर विधानसभाओं में रोड शो और नुक्कड़ सभाओं के जरिए से जनता से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला।

पीके ने कहा कि सरकार चाहे जितना एसआईआर या एफआईआर करवा ले, जब जनता उसके खिलाफ हो जाती है, तो कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार ने बिहार में एसआईआर कराया, मगर उससे क्या हुआ। किसी का नाम काटा, कुछ लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन जनता जब मन बना लेती है, तो ऐसे हथकंडों से कुछ हासिल नहीं होता।

पीके ने कहा कि भाजपा चाहे जितनी जुगत लगा ले, इस बार उसकी दाल नहीं गलने वाली। उन्होंने कहा कि 12 राज्यों में एसआईआर कराने के बावजूद भी लोगों का मूड नहीं बदला है। भाजपा अगर सोचती है कि डर और दमन के सहारे जनता को अपने पक्ष में रख लेगी, तो यह उसकी भूल है। अभी मैं बंगाल होकर आ रहा हूं, पिछली बार वहां भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी, मगर जनता ने नकार दिया। बिहार में भी अब यही होने वाला है।

प्रशांत किशोर ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद ने 30 सालों से मुसलमानों को सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर वोट लिया है। लालटेन का केरोसीन मुसलमान बन रहे, रोशन लालूजी का घर हो रहा। जन सुराज कहता है भाजपा से नहीं, अल्लाह से डरिए और हक की बात कीजिए।

जनसंपर्क के दौरान प्रशांत किशोर ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अब बिहार के लोग जात-पात और धर्म से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दें। तीन साल से मैं समझा रहा हूं कि अगर बदलाव चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म करना है, तो बदलाव का बटन दबाइए। नहीं तो अगले पांच साल तक गरीबी और बदहाली का जीवन जारी रहेगा।