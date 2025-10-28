Bihar Politics: 'राजद ने 30 सालों से मुसलमानों को...', लालू-तेजस्वी पर PK का बड़ा सियासी अटैक
जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पूर्णिया में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया। उन्होंने भाजपा और राजद पर निशाना साधते हुए जनता से जाति-धर्म से ऊपर उठकर बच्चों के भविष्य के लिए वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बदलाव के लिए वोट करें, अन्यथा गरीबी और बदहाली बनी रहेगी। उनके रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हुए।
जागरण संवाददाता, पूर्णिया। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव प्रचार के सिलसिले में पूर्णिया पहुंचे। बायसी, अमौर और पूर्णिया सदर विधानसभाओं में रोड शो और नुक्कड़ सभाओं के जरिए से जनता से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोला।
पीके ने कहा कि सरकार चाहे जितना एसआईआर या एफआईआर करवा ले, जब जनता उसके खिलाफ हो जाती है, तो कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार ने बिहार में एसआईआर कराया, मगर उससे क्या हुआ। किसी का नाम काटा, कुछ लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन जनता जब मन बना लेती है, तो ऐसे हथकंडों से कुछ हासिल नहीं होता।
पीके ने कहा कि भाजपा चाहे जितनी जुगत लगा ले, इस बार उसकी दाल नहीं गलने वाली। उन्होंने कहा कि 12 राज्यों में एसआईआर कराने के बावजूद भी लोगों का मूड नहीं बदला है। भाजपा अगर सोचती है कि डर और दमन के सहारे जनता को अपने पक्ष में रख लेगी, तो यह उसकी भूल है। अभी मैं बंगाल होकर आ रहा हूं, पिछली बार वहां भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी, मगर जनता ने नकार दिया। बिहार में भी अब यही होने वाला है।
प्रशांत किशोर ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि राजद ने 30 सालों से मुसलमानों को सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर वोट लिया है। लालटेन का केरोसीन मुसलमान बन रहे, रोशन लालूजी का घर हो रहा। जन सुराज कहता है भाजपा से नहीं, अल्लाह से डरिए और हक की बात कीजिए।
जनसंपर्क के दौरान प्रशांत किशोर ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अब बिहार के लोग जात-पात और धर्म से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दें। तीन साल से मैं समझा रहा हूं कि अगर बदलाव चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म करना है, तो बदलाव का बटन दबाइए। नहीं तो अगले पांच साल तक गरीबी और बदहाली का जीवन जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि छठ में 80 लाख से ज्यादा बिहार के लोग ट्रेनों और बसों में धक्का खाकर जानवरों की तरह घर आ रहे हैं। फिर जाकर इस परिवार के लोग एनडीए, भाजपा, नीतीश को वोट देंगे, तो इस बात के लिए बटन दबाएंगे कि उनके बच्चे फिर वापस बिहार से बाहर जाएंगे और फैक्ट्री में मजदूरी का काम करेंगे। जो बोएंगे वही काटेंगे। बायसी की जनता से मैं यही कहने आया हूं, 3 साल से बता रहा हूं। चुनाव के समय आकर फिर से याद दिला रहा हूं, कि जात पात, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद पर वोट दे लिया। नाली गली के लिए वोट दे लिया। बस एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दें। उसके पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करें, नहीं तो फिर कुछ नहीं चलेगा। अगले 5 साल तक ऐसे ही रोते रहेंगे। गरीबी और भ्रष्टाचार और बदहाली के आंसू बहते रहेंगे। पूर्णिया, बायसी और अमौर में उनके रोड शो में बड़ी संख्या में समर्थक और आम लोग शामिल हुए। जगह-जगह ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं से प्रशांत किशोर का स्वागत किया गया।
