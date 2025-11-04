'उनका दूध का दांत अभी नहीं टूटा है', पूर्णिया में ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर बोला तीखा हमला
कसबा में असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को 'चरमपंथी' कहने पर करारा जवाब दिया। उन्होंने क्षेत्र की गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर प्रकाश डाला। ओवैसी ने भागलपुर फसाद का जिक्र करते हुए लालू परिवार पर आरोपियों को समर्थन देने का आरोप लगाया।
संवाद सूत्र, कसबा (पूर्णिया)। इस बार तेजस्वी यादव को मुंह पर जवाब देना होगा जिसने हमको चरमपंथी कहा। आपने पिछले 40-50 सालों से सियासी पार्टियों को वोट दिया। मगर आपको हमको क्या हासिल हुआ बताएं।
उक्त बातें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रत्याशी शाहनवाज आलम के समर्थन में गढ़बनैली हाई स्कूल के मैदान में आयोजित जनसभा में कहीं।
उन्होंने कहा कि गरीबी ,बेरोजगारी, जमीन कटाव हमारी मुकद्दर बन गई है। पुल नहीं है हमें कश्ती में जान को खतरे डाल कर जाना पड़ता है। हमारी बेटियों के लिए अस्पताल नहीं है, यह सब मसला है। क्योंकि हमारे पास सियासी ताकत नहीं है।
हम किसी समाज के खिलाफ नहीं थे और ना ही इंसा अल्लाह रहेगें। अरे जब देश को जरूरत पड़ी पहलगाम और ऑपरेशन सिन्दूर में अगर किसी ने सऊदी अरब, कुवैत व अन्य मुस्लिम देशों में पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत का परचम लहराया उसका नाम ओवैसी था।
खैर कोई बात नहीं तेजस्वी यादव नहीं जानते कि सियासत क्या है। उनके अभी दूध के दांत नहीं निकले हैं। पर याद रखो यह उमर का भी कच्चा है और जबान का भी कच्चा है। हम पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव से कि आप बताएं भागलपुर का फसाद किसी को याद हो या न हो मुझे याद है।
जिसपर एक हजार लोगों को काट कर खेत में डाल दिया गया था। 35 साल पुरानी बात है। फसाद में लाशें पड़ी थी खेत में और उनके परिवार कफन और दफन नहीं कर सके थे। उनकी लाशों के ऊपर गोभी का फूल उग गया। उसका बहुत बड़ा आरोपी कामेश्वर यादव था। आज उसी कामेश्वर यादव को लालू परिवार ने साथ दिया।
बताओं मेरे भाई मैं पांच मरतबा का सांसद और दो मरतबा का विधायक हूं। मुझे दो बार बेहतरीन सांसद से नवाजा गया। लालू का बेटा बोलता है ओवैसी चरमपंथी हैं। जब वोट डालने जाएगें तो क्या बताएगें कौन चरमपंथी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का प्रत्याशी मो. इरफान है।
इरफान से पूछो कि भागलपुर का जब फसाद हुआ था नरसंहार हुआ था क्या इरफान तुम्हारी पार्टी सत्ता में नहीं थी। लोग बार-बार हमको ताना मारते हैं कि ओवैसी बार-बार यहां क्यों आते है। मैं ग्यारह साल से बिहार और सीमांचल आ रहा हूं और आता रहूंगा। आप अपने इरादा और पार्टी को मजबूत रखिए। याद रखिए अगर आपका विधायक नहीं होगा तो पांच साल नाइंसाफी करेगा।
