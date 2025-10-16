भाजपा नेता नूतन गुप्ता बोलीं- टिकट नहीं मिलने से नहीं हूं निराश, हमेशा पार्टी के साथ

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। भाजपा जिलामंत्री नूतन गुप्ता ने टिकट जारी होने के बाद वे पहली बार मीडिया के सामने आयी। जहां वे मन की बात को सार्वजनिक की।

गुप्ता ने कहा कि टिकट नहीं मिलने से निराश नहीं हूं। उन्होंने संगठन के प्रति अपनी निष्ठा दोहराते हुए कहा कि वे हमेशा पार्टी और एनडीए सरकार की नीतियों के साथ खड़ी हैं।

उनका लक्ष्य है कि केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक पहुंचे ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति को भी लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ-साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के द्वारा जो भी दिशा-निर्देश मिलेगा, उनका वे शतप्रतिशत पालन करेगी। भाजपा जिलामंत्री ने गुप्ता ने कहा कि वे क्षेत्र में पहले की तरह जनता से मिल कर एनडीए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता से रखने का काम करेगी।