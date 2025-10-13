पूर्णिया पुलिस लाइन से लापता हुआ युवक, परिजनों में पसरा सन्नाटा

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। पुलिस लाइन से एक युवक रहस्यमय ढंग से गायब हो गया है। इस घटना ने परिजनों को सदमे में डाल दिया है और पुलिस तथा रिश्तेदार लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं।

हालांकि, सुबह हुई इस घटना के बाद अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। गायब हुए युवक की पहचान सेवानिवृत्त हवलदार शुभकांत झा के पुत्र रोशन कुमार झा (30 वर्ष) के रूप में हुई है।

रोशन रुपौली थाना क्षेत्र के झालरी गांव के निवासी हैं। युवक की तलाश जारी है। परिजन और पुलिस दोनों जल्द से जल्द उसे ढूंढ निकालने की उम्मीद कर रहे हैं।

मामले को लेकर रोशन के पिता शुभकांत झा ने बताया कि उनका बेटा पिछले करीब आठ दिनों से पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में इलाज कराने के बाद पुलिस लाइन में रह रहा था। सुबह लगभग 07 बजे जब वह नहाने गए, तो रोशन बाहर बैठा हुआ था। नहाकर बाहर आने पर उन्होंने देखा कि रोशन गायब है।