    पूर्णिया पुलिस लाइन से लापता हुआ युवक, परिजनों में पसरा सन्नाटा

    By Manoj Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 01:12 PM (IST)

    पूर्णिया पुलिस लाइन से एक युवक रहस्यमय ढंग से लापता हो गया है, जिससे उसके परिवार में शोक का माहौल है। युवक की पहचान रोशन कुमार झा के रूप में हुई है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसके पिता ने केहाट पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच कर रही है।

    युवक के लापता होने के बाद परेशान परिजन। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पूर्णिया। पुलिस लाइन से एक युवक रहस्यमय ढंग से गायब हो गया है। इस घटना ने परिजनों को सदमे में डाल दिया है और पुलिस तथा रिश्तेदार लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं।

    हालांकि, सुबह हुई इस घटना के बाद अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। गायब हुए युवक की पहचान सेवानिवृत्त हवलदार शुभकांत झा के पुत्र रोशन कुमार झा (30 वर्ष) के रूप में हुई है।

    रोशन रुपौली थाना क्षेत्र के झालरी गांव के निवासी हैं। युवक की तलाश जारी है। परिजन और पुलिस दोनों जल्द से जल्द उसे ढूंढ निकालने की उम्मीद कर रहे हैं।

    मामले को लेकर रोशन के पिता शुभकांत झा ने बताया कि उनका बेटा पिछले करीब आठ दिनों से पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में इलाज कराने के बाद पुलिस लाइन में रह रहा था। सुबह लगभग 07 बजे जब वह नहाने गए, तो रोशन बाहर बैठा हुआ था। नहाकर बाहर आने पर उन्होंने देखा कि रोशन गायब है।

    पिता ने बताया कि तुरंत खोजबीन शुरू की गई, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने परिजनों और रिश्तेदारों को जानकारी दी और केहाट पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी।

    मानसिक विक्षिप्त है युवक, अनहोनी की आशंका

    गायब युवक के भाई मनमन कुमार झा ने बताया कि उनके छोटे भाई के गायब होने की खबर मिलते ही सभी परिजन और रिश्तेदार हर संभावित जगह पर खोज रहे हैं, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। भाई ने रोशन के साथ किसी अनहोनी की आशंका भी जताई है।

    सूचना पर पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। केहाट थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि परिजनों के आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पुष्टि की है कि युवक मानसिक विक्षिप्त है। पुलिस अब पुलिस लाइन के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है ताकि युवक के बारे में कोई ठोस जानकारी मिल सके।