    पूर्णिया के विकास को मिलेगी गति, आचार संहिता लगने से पहले मंत्री ने किया करोड़ों का शिलान्यास

    By Prakash Vatsa Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:27 PM (IST)

    मंत्री लेशी सिंह ने धमदाहा में आदिवासी छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी जिसकी लागत 50 करोड़ से अधिक है। उन्होंने धमदाहा से कुआड़ी तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना का भी उद्घाटन किया जिस पर 36 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मंत्री ने काझा कोठी पार्क के विकास के लिए 14 करोड़ की परियोजना की भी शुरुआत की।

    आचार संहिता से पूर्व कई योजनाओं का मंत्री लेशी सिंह ने किया शिलान्यास

    जागरण, संवाददाता, पूर्णिया। मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि मेरा जीवन आदिवासी समाज के विकास के लिए समर्पित है। उन्होंने धमदाहा प्रखंड के धरहर जमुनिया ग्राम में 50 करोड़ 51 लाख 97 हजार 445 रुपये की लागत से 720 छात्रों के लिए अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय के भवन का शिलान्यास किया।

    यह कार्यक्रम आचार संहिता लागू होने से पूर्व आयोजित किया गया। मंत्री ने बताया कि इस विद्यालय के निर्माण से दूरदराज़ और वंचित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास मिलेगा, जिससे उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी।

    उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने आदिवासी आरक्षण को समाप्त किया था, जिसे पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। साथ ही, मंत्री ने धमदाहा से कुआड़ी जानेवाली सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की आधारशिला रखी, जिसकी लागत लगभग 36 करोड़ एक लाख दो हजार रुपये है।

    उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास के लक्ष्य को साझा करते हुए कहा कि हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त, मंत्री ने पर्यटन विभाग द्वारा काझा कोठी पार्क के विकास के लिए 14 करोड़ 94 लाख 41 हजार रुपये की लागत से आधारशिला रखी।

    यह परियोजना मिथिला हाट की तर्ज पर विकसित की जाएगी। मंत्री ने केनगर प्रखंड में एनएच 107 पर चंपानगर जाने वाली सड़क की भी आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि धमदाहा विधानसभा में सड़कें पक्की हो रही हैं, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी। उन्होंने विद्युत शक्ति उपकेंद्र और 132 केवी के संचरण लाइन के कार्य का भी शुभारंभ किया।