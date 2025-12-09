फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट दिखाकर MBBS में एडमिशन, पुलिस ने दर्ज की FIR; गोवा में बनवाया था प्रमाण पत्र

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में फर्जी विकलांगता प्रमाणपत्र के साथ एमबीबीएस का एक छात्र पकड़ा गया है।

उसकी मदद करने वाला अन्य मेडिकल कॉलेज के द्वितीय वर्ष का छात्र भी गिरफ्तार हुआ है। सत्र 2025-29 के एमबीबीएस कोर्स में नामांकन के बाद उसके श्रवण विकलांगता प्रमाण पत्र जांच में फर्जी पाया गया।

प्राचार्य के पूछताछ में उक्त छात्र ने भी माना कि उसका विकलांगता प्रमाण पत्र फर्जी है जो गोवा से बनवाया गया है। विकलांगता प्रमाण पत्र ही जांच में फर्जी पाया गया है।

अन्य मेडिकल कॉलेज का एक छात्र जो नामांकन के लिए दबाव बना रहा था उसको भी प्राचार्य ने पुलिस को सौंप दिया है। बताया जाता है कि छात्र सीतामढ़ी जिले के साकिम का रहने वाला था जिसका नाम कार्तिक यादव है।