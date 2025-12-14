Language
    'आदत सुधार लीजिए या फिर जेल...', एक्शन में नीतीश कुमार की मंत्री; अधिकारियों को दे दी चेतावनी

    By Prakash Vatsa Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:24 PM (IST)

    बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेशी सिंह ने धमदाहा अनुमंडल कार्यालय में जन समस्याओं को सुना। उन्होंने जमीन मापी में देरी पर ...और पढ़ें

    लेशी सिंह ने दी चेतावनी। (जागरण)

    संवाद सूत्र, धमदाहा (पूर्णिया)। सरकार के आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री सह धमदाहा की विधायक लेशी सिंह ने शनिवार को धमदाहा अनुमंडल कार्यालय परिसर में जन समस्याओं को सुनीं।

    इस दौरान धमदाहा अनुमंडल व प्रखंड स्तर के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान एक जमीन की मापी के लिए चार-चार तारीख देने के बाद भी अमीन के नहीं पहुंचने संबंधी शिकायत पर मंत्री भड़क गई और कर्मचारियों के साथ-साथ अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनायी।

    उन्होंने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि सरकार को बदनाम करने वाले कर्मचारी व अधिकारी कतई बख्शे नहीं जाएंगे। तारीख पर तारीख की मन:स्थिति से निकलें, वरना कड़ी कार्रवाई होगी। चढ़ावे के लिए लोगों को छोटे-छोटे कार्य के लिए परेशान किए जाने की बात संज्ञान में आने पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी।

    मंत्री ने अपने वादे के अनुसार जनसमस्याओं के सहज समाधान की पहल शुरु कर दी है। प्रखंड व अंचल में छोटे-छोटे कार्य के लिए लोगों को नाहक परेशान किए जाने या फिर कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए होने वाले परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है।

    इसकी शुरुआत शुक्रवार को केनगर प्रखंड स्थित सद्भावना सभागार से हुई थी। दूसरे दिन शनिवार को यह कार्यक्रम धमदाहा में आयोजित था। इसमें विभिन्न पंचायतों से काफी संख्या में लोग जुटे थे

    मंत्री ने अधिकारियों व कर्मियों को स्पष्ट संदेश दिया कि आम जनों की कार्रवाई में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आमजनों की समस्याओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और फिर तत्काल इसके समाधान का निर्देश मौजूद अधिकारियों को दिया।

    रिश्वत मांगने वालों को लगी फटकार

    कार्यक्रम के दौरान कई ऐसे लोग पहुंचे तो अपने कार्य के लिए कर्मियों व अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। इस पर मंत्री ने तत्काल संबंधित कर्मियों व विभागीय अधिकारियों को तलब किया और सार्वजनिक तौर पर फटकार भी लगायी। उन्होंने कहा कि अपनी आदत में सुधार कीजिए या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहिए।

    उन्होंने सभी मामलों का निष्पादन निर्धारित समयसीमा के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनहित के कार्यों में देरी या उदासीन रवैये पर विभागीय कार्रवाई निश्चित है।

    उन्होंने यह भी कहा कि जो कार्य निष्पादित हो जाएगा, उसके संबंध में आवेदनकर्ता को सूचित किया जाए। जो कार्य न्यायालय स्तर या सक्षम प्राधिकार से होना है, उसकी जानकारी भी आवेदनकर्ता को समय पर प्रदान की जाए ताकि उन्हें परेशानी का सामना करना ना पड़े।

    मंत्री लेशी सिंह ने कार्यक्रम से जुड़े सभी आवेदनों की प्रगति पर प्रखंड एवं जिला प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ पारदर्शी, समयबद्ध और बिना भेदभाव के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।

    कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, किसान और पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि अब धमदाहा में जनता का राज चलेगा और सभी कार्य समयबद्ध तरीके से निष्पादित होंगे।

    कार्यक्रम में आए कुल 851 आवेदन

    सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अलग-अलग विभागों के स्टाल लगाए गए थे। संबंधित विभाग की शिकायत उस स्टाल तक पहुंचाया जा रहा था। सभी स्टालों को मिलाकर कुल 851 आवेदन आए।

    इसमें मनरेगा, जीविका आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार योजना, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा विभाग, कृषि, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, थाना, सामाजिक सुरक्षा व अन्य विभागों से संबंधित आवेदन भी थे।

    मंत्री ने लोगों से प्राप्त सभी आवेदन को सबंधित अधिकारियों को त्वरित गति से निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी अनुपम, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप गोल्डी, भूमि सुधार उप समाहर्ता मोहित आनंद, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कुमारी ज्योति, अवर निर्वाचन पदाधिकारी आशुतोष कुमार मिश्रा, अंचलाधिकारी कुमार रवींद्रनाथ, नगर पंचायत अध्यक्ष रानी देवी, प्रखंड प्रमुख केंदुला देवी सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे।