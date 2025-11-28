Language
    पूर्णिया में विवादित जमीन पर लगवा दिया बिजली मीटर, पीड़ित ने बिजली विभाग को लिखा लेटर

    By Sohan Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:24 PM (IST)

    बनमनखी के धीमा ग्राम में रंपू शर्मा ने विद्युत विभाग को शिकायत दी है कि रोहित शर्मा ने उनकी जमीन पर जबरन दुकान खोलकर अवैध रूप से बिजली मीटर लगवा लिया है। रंपू शर्मा ने बताया कि यह जमीन उनके पिता और चाचा के नाम पर है और रोहित शर्मा ने बिना अनुमति के यह कार्य किया है। 

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, बनमनखी (पूर्णिया)। नगर परिषद वार्ड संख्या 18 के धीमा ग्राम में जमीनी विवाद से जुड़ा नया मामला सामने आया है।

    स्थानीय निवासी रंपू शर्मा ने विद्युत आपूर्ति पदाधिकारी, बनमनखी को आवेदन देकर कहा है कि उनकी जमीन पर जबरन दुकान खोलकर अवैध रूप से बिजली मीटर लगा दिया गया है।

    उन्होंने ने अपने आवेदन में बताया कि खाता संख्या 725 तथा खेसरा संख्या 2198/2199 कुल रकबा 6 डिसमिल जमीन उनके पिता स्व. बिन्देश्वरी ततमा और चाचा योगेन्द्र शर्मा के नाम वासगीत पर्चे में दर्ज है। जमीन पर उनका वैध कब्जा भी है।

    आवेदन के अनुसार वार्ड 18 के ही रोहित शर्मा, पिता ढालेश्वर शर्मा एवं परिवार के अन्य सदस्यों ने उनकी जमीन पर जबरन दुकान खोल ली है।

    आवेदक का आरोप है कि उक्त दुकान में बिना उनकी अनुमति के बिजली का मीटर भी लगवा लिया गया, जो पूरी तरह अवैध है।

    उन्होंने इस मामले में विद्युत पदाधिकारी से जांच कर विवादित स्थल पर लगाए गए बिजली मीटर एवं विद्युत उपकरणों को हटाने की मांग की है, ताकि आगे किसी प्रकार का विवाद या दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न न हो।