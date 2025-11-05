Bihar News: JDU नेता के बड़े भाई और पत्नी-बेटी की घर में मिली लाश, पप्पू यादव ने की जांच की मांग

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के पूर्णिया जिले में एक जदयू नेता के बड़े भाई, उनकी पत्नी और बेटी अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शव मंगलवार रात केहाट थाना क्षेत्र के यूरोपियन कॉलोनी स्थित उनके घर से बरामद किए गए।

पूर्णिया सदर अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) ज्योति शंकर ने बताया कि मृतकों की पहचान नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी माला देवी और बेटी तनु प्रिया के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार, मृतकों में से एक स्थानीय जदयू नेता निरंजन कुशवाहा के बड़े भाई थे।

एसडीपीओ ने कहा, "घर में शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।" उन्होंने बताया कि फोरेंसिक विशेषज्ञ घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं और मामले की जांच जारी है। एक अन्य अधिकारी ने कहा, "स्थानीय लोगों का दावा है कि नवीन कुशवाहा इलाके में बहुत लोकप्रिय थे और उन्होंने पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी लड़े थे।"

मामले पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का कहना है कि मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा कि असल में क्या हुआ था। मैं चाहता हूं कि ज़िला प्रशासन पूरी जाँच करे और पता लगाए कि क्या हुआ था। प्रथम दृष्टया, मैं इसे स्वाभाविक मौत नहीं कहूंगा। यह एक संदिग्ध मामला है