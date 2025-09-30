Purnia Airport: इंडिगो और स्टार एयर की फ्लाइट फुल, अहमदाबाद और कोलकाता के लिए उड़े 6 विमान

Purnia Airport पूर्णिया एयरपोर्ट पर साेमवार को अहमदाबाद और कोलकाता के लिए तीन जोड़ी यथा 6 विमानों का आवागमन हुआ। इस दौरान कुल 425 यात्रियों ने पूर्णिया एयरपोर्ट से यात्रा की। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट में औसतन 90 फीसद से अधिक सीटें बुक हो रही हैं।

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। Purnia Airport, Purnea Airport उद्घाटन के बाद से ही पूर्णिया एयरपोर्ट लगातार अपनी उपयोगिता साबित कर रहा है। उद्घाटन के दिन से ही यहां से चलने वाली फ्लाइट में बुकिंग लगभग फुल चल रही है। साप्ताहिक उड़ान भरने वाली फ्लाइट में औसतन 90 फीसद से अधिक सीटें बुक रह रही हैं। एयरपोर्ट से आने और जाने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

उद्घाटन के बाद से अब तक सोमवार को सबसे अधिक यात्रियों का आवागमन पूर्णिया एयरपोर्ट से हुआ। अहमदाबाद से आने वाला विमान तो बिल्कुल फुल रही। जबकि अहमदाबाद के लिए स्टार एयर कंपनी द्वारा सोमवार को 78 सीटर वाले विमान चलाने पड़े। जबकि इससे पहले यह कंपनी 68 सीटों वाले हवाई जहाज चला रही थी। यात्रियों की अधिक संख्या की वजह से सोमवार को कंपनी ने 78 सीट वाले प्लेन चलाए, वह भी फुल रहे।

एयरपोर्ट के डायरेक्टर डीके गुप्ता ने बताया कि सोमवार को पूर्णिया एयरपाेर्ट से तीन जोड़ी विमानों का आवागमन हुआ। जिससे कुल 425 यात्रियों ने आवागमन किया। उन्होंने बताया कि पूर्णिया एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। सप्ताह में हर दिन विमान सेवा शुरू किए जाने के साथ यात्रियों के लिए एयरपोर्ट से शहर जाने आने के लिए बस सेवा शुरू की गई है।

गत 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद से यहां सुचारू रूप से विमानों का आवागमन हो रहा है। उद्घाटन उड़ान एयर स्टार के विमान ने किया था। लेकिन अब एक और विमानन कंपनी इंडिगो भी यहां से साप्ताहिक व्यवसायिक उड़ान भर रहा है। एयर स्टार का विमान फिलहाल सप्ताह में चार दिन अहमदाबाद और कोलकाता के लिए चल रहा है। पहले अहमदाबाद के लिए एयर स्टार सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को उड़ान भर रही थी लेकिन पूर्णिया एयरपोर्ट से सभी सात दिन उड़ान सेवा की स्वीकृति मिलने के बाद अब रविवार को भी यह प्लेन उड़ान भरने लगा है।

वहीं कोलकाता के लिए भी एयर स्टार सप्ताह में चार दिन उड़ान भर रही है। जबकि इंडिगो की फ्लाइट सिर्फ कोलकाता के लिए साप्ताहिक उड़ान भर रही है। एयरपोर्ट से यात्रियों के आवागमन पर नजर डालें तो दोनों ही कंपनियों के विमान में शुरुआत से ही अच्छी बुकिंग हो रही है। इधर खासकर त्योहार को लेकर विमान लगातार फुल आ रहे हैं।

सोमवार को सीमांचल सहित विभिन्न जिलों के यात्रियों सहित नेपाल के यात्री भी यहां से आवागमन करते नजर आए। इधर अन्य शहरों के लिए भी फ्लाइट चलाने की मांग जोर पकड़ रही है। यहां से दिल्ली, मुंबई आदि शहरों के लिए भी फ्लाइट शुरू करने की यात्री, बुद्धिजीवी सरकार व जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे हैें। फिलहाल अहमदाबाद और कोलकाता की फ्लाइट पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान भर रही है।