दामाद ने ससुर पर लगाया 1.5 लाख की चोरी का आरोप, बेटी बोली- मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते

संवाद सूत्र, जानकीनगर (पूर्णिया)। जानकीनगर थाना क्षेत्र के चकमका बाजार में एक फर्नीचर दुकान से नकद पांच हजार रुपये सहित लगभग डेढ़ लाख रुपये मूल्य के सामान की चोरी का मामला सामने आया है। इस मामले में मधेपुरा जिले के आलमनगर निवासी गौतम कुमार जयसवाल ने अपने ससुर पर चोरी की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने चकमका ओपी में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।

गौतम कुमार ने आवेदन में बताया कि उन्होंने 6 जून को चकमका बाजार में डोली देवी से 11 माह का एग्रीमेंट लेकर फर्नीचर दुकान खोली थी। उनकी शादी 2012 में सुनील भगत की पुत्री प्रीति भगत से हुई थी, और शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की नजर उनकी संपत्ति पर रही है। पारिवारिक विवाद के कारण जब पत्नी आलमनगर नहीं गई, तब उन्होंने दुकान शुरू की।

गौतम का आरोप है कि 5 दिसंबर को उनके ससुर दुकान पर आए और गाली-गलौज करते हुए दुकान का ताला बंद कर दिया। बाद में पंचायत कराने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके ससुर बार-बार तारीख लेते रहे। 22 दिसंबर को जब गौतम दुकान के सामने से गुजरे, तो उन्होंने शटर का ताला खुला पाया। दुकान खोलने पर सारा सामान बिखरा हुआ मिला और कीमती सामान गायब था।