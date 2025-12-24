Language
    दामाद ने ससुर पर लगाया 1.5 लाख की चोरी का आरोप, बेटी बोली- मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते

    By Sohan Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:52 PM (IST)

    पूर्णिया के जानकीनगर थाना क्षेत्र के चकमका बाजार में एक फर्नीचर दुकान से लगभग डेढ़ लाख रुपये के सामान की चोरी हुई है। पीड़ित गौतम कुमार जयसवाल ने अपने ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, जानकीनगर (पूर्णिया)। जानकीनगर थाना क्षेत्र के चकमका बाजार में एक फर्नीचर दुकान से नकद पांच हजार रुपये सहित लगभग डेढ़ लाख रुपये मूल्य के सामान की चोरी का मामला सामने आया है। इस मामले में मधेपुरा जिले के आलमनगर निवासी गौतम कुमार जयसवाल ने अपने ससुर पर चोरी की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने चकमका ओपी में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।

    गौतम कुमार ने आवेदन में बताया कि उन्होंने 6 जून को चकमका बाजार में डोली देवी से 11 माह का एग्रीमेंट लेकर फर्नीचर दुकान खोली थी। उनकी शादी 2012 में सुनील भगत की पुत्री प्रीति भगत से हुई थी, और शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की नजर उनकी संपत्ति पर रही है। पारिवारिक विवाद के कारण जब पत्नी आलमनगर नहीं गई, तब उन्होंने दुकान शुरू की।

    गौतम का आरोप है कि 5 दिसंबर को उनके ससुर दुकान पर आए और गाली-गलौज करते हुए दुकान का ताला बंद कर दिया। बाद में पंचायत कराने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके ससुर बार-बार तारीख लेते रहे। 22 दिसंबर को जब गौतम दुकान के सामने से गुजरे, तो उन्होंने शटर का ताला खुला पाया। दुकान खोलने पर सारा सामान बिखरा हुआ मिला और कीमती सामान गायब था।

    चोरी गए सामान में स्टील कप, पंखे, गैस चूल्हे, मिक्सी, कुकर, इनवर्टर, गैस सिलेंडर, घरेलू बर्तन और नकद 5,000 रुपये शामिल हैं। कुल नुकसान लगभग 1.50 लाख रुपये बताया गया है। गौतम ने पुलिस से उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं, प्रीति भगत और सुनील भगत ने आरोपों को गलत बताया है। चकमका ओपी प्रभारी विवेक कुमार ने मामले की जांच की पुष्टि की है।