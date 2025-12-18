पूर्णिया में फुटपाथी दुकानदारों को नए साल में मिलेगी राहत, फूड पार्क में होगा शिफ्टिंग

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से जिले में प्रशासन द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं, इसका सबसे अधिक शिकार फुटपाथी दुकानदार हो रहे हैं। खासकर इस जाड़े में उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अनुमंडल प्रशासन ने फुटपाथी दुकानदारों को नये साल में फूड पार्क व वेंडिंग जोन में शिफ्ट कराने की बात कही है जिससे उनके दर्द पर मरहम लग सकती है।

सदर एसडीओ व आईएएस अधिकारी पार्थ गुुप्ता एवं नगर आयुक्त कुमार मंगलम ने संयुक्त रूप उक्त जानकारी दी है। अधिकारी द्वय ने बताया है कि बहुत जल्द शहर के स्ट्रीट वेंडरों को फूड पार्क और वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाएगा। नए साल की शुरुआती महीने में स्ट्रीट वेंडरों को उनका सही पता मिल जाएगा।

साथ ही शहर को जाम की समस्या से राहत मिलने वाली है, इसके लिए पार्किंग एरिया चिह्नित कर ली गई है। अधिकारी द्वय ने बताया कि सड़क किनारे लगे ठेले, दुकानों और अवैध कब्जों पर कार्रवाई के साथ-साथ वेंडरों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है।

सदर एसडीओ एवं नगर आयुक्त ने बुधवार को शहर का भ्रमण कर वहां अतिक्रमण हटाये गये स्थानों का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि शहर को जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को तेज कर दिया है।

जाम की समस्या से मिले निजात शहर की सड़कों के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में सरकारी जमीन पर लगे ठेले, दुकानों और अवैध निर्माण को चिह्नित कर हटाया जा रहा है, ताकि आम लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सके।

साथ ही उन स्थानों की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिससे दोबारा अतिक्रमण न हो। इसी क्रम में जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने शहर के प्रमुख जाम प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। गिरिजा चौक, आरएन साह चौक और बस स्टैंड रोड जैसे इलाकों का जायजा लिया गया। बताया कि इन स्थानों पर अगर दोबारा दुकान या ठेले लगाए गए तो संबंधित लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर, सड़क किनारे ठेला और दुकान लगाने वाले वेंडरों के लिए प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। वाहनों की पार्किंग के लिए अलग-अलग पार्किंग जोन चिह्नित किए जा रहे हैं, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके।