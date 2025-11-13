ड‍िजिटल डेस्‍क, धमदाहा (पूर्णि‍या)। Dhamdaha vidhan sabha Election Result 2025: धमदाहा विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला पूर्णिया लगता है। ये पूर्णिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। धमदाहा सीट पर अब तक 16 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 1952 में पहले चुनाव में यहां कांग्रेस के भोला पासवान विजयी रहे थे। 2020 में जेडीयू की लेशी सिंह यहां से तीसरी बार विजयी रही थीं। धमदाहा अब भी जदयू के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जाती है।