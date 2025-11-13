Language
    Dhamdaha vidhan sabha Chunav Result: जेडीयू की लेशी स‍िंह और राजद के संतोष कुमार के बीच मुकाबला, कौन मारेगा बाजी?

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:21 PM (IST)

    Dhamdaha  election Result: धमदाहा सीट पर 11 प्रत्‍याशी मैदान में हैं। जदयू ने लेशी स‍िंह पर एक बार फ‍िर भरोसा जताया है। राजद से संतोष कुमार तो जन सुराज पार्टी से राकेश कुमार चुनावी मैदान में हैं।

    ड‍िजिटल डेस्‍क, धमदाहा (पूर्णि‍या)। Dhamdaha vidhan sabha Election Result 2025: धमदाहा विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला पूर्णिया लगता है। ये पूर्णिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। धमदाहा सीट पर अब तक 16 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 1952 में पहले चुनाव में यहां कांग्रेस के भोला पासवान विजयी रहे थे। 2020 में जेडीयू की लेशी सिंह यहां से तीसरी बार विजयी रही थीं। धमदाहा अब भी जदयू के लिए एक सुरक्षित सीट मानी जाती है।

    धमदाहा सीट पर 11 प्रत्‍याशी मैदान में हैं। जदयू ने लेशी स‍िंह पर एक बार फ‍िर भरोसा जताया है। राजद से संतोष कुमार तो जन सुराज पार्टी से राकेश कुमार चुनावी मैदान में हैं।

     