    मंत्री लेशी सिंह के निरीक्षण के बाद नप गए धमदाहा अस्पताल के प्रभारी, डॉ. नेहा भारती को मिला अतिरिक्त प्रभार

    By Deepak Sharan Verma Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:07 PM (IST)

    धमदाहा अस्पताल। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पूर्णिया। सिविल सर्जन डॉ. प्रमोद कनौजिया ने पत्र जारी कर धमदाहा अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. मनोज कुमार को हटाने का आदेश जारी कर दिया है।

    इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधक पर भी गाज गिरी है। धमदाहा अस्पताल की अतिरिक्त जिम्मेदारी बीकोठी प्रभारी डॉ. नेहा भारती को दिया गया है। सीएस ने अंतत: प्रभारी को हटाने का फैसला किया है।

    खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार की मंत्री लेशी सिंह ने अनुमंडल अस्पताल का 28 नवंबर को निरीक्षण किया था। निरीक्षण के क्रम में अस्पताल में कार्य व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठे थे। मौके से भी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मनोज कुमार अनुपस्थित मिले थे।

    मौके पर मौजूद अनुमंडल पदाधिकारी धमदाहा ने इस निरीक्षण रिपोर्ट में अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था और कार्य के प्रति लापरवाही के संबंध में सूचित किया था। मामले में सीएस कार्यालय से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को स्पष्टीकरण मांग की गई थी। इससे पूर्व भी कई बार कार्य सुधार की चेतावनी दी गई थी बावजूद कार्य - कलाप में सुधार नहीं किया गया।

    सिविल सर्जन ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के रवैये से असंतुष्ट होते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभारी अनुमंडलीय अस्पताल धमदाहा और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धमदाहा के पद से मुक्त किया गया है।

    डॉ. नेहा भारती प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी गुलाबदास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीकोठी को अपने कार्य के अतिरिक्त धमदाहा अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का प्रभार सौंपा गया है।

    सिविल सर्जन तत्काल प्रभाव से प्रभार लेकर कार्य करना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही धमदाहा अस्पताल की कुव्यवस्था को लेकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी समेत अस्पताल प्रबंधक पर गाज गिरी है। विकल कुमार का भी रुपौली अस्पताल में तबादला कर दिया गया है।

    अब धमदाहा अनुमंडल अस्पताल के प्रबंधन की जिम्मेदारी सलीमा खातून को सौंप दिया गया है।

    धमदाहा अनुमंडल अस्पताल काफी समय से कुप्रबंधन का है शिकार 

    धमदाहा अनुमंडल अस्पताल काफी समय से गलत कारणों से चर्चा के केंद्र में रहा है। अल्ट्रासाउंड की सुविधा मशीन रहने के बाद भी अबतक शुरू नहीं करने का मामला अबतक सुलझा नहीं है।

    कई बार सिविल सर्जन ने सीधे निरीक्षण कर व्यवस्था सुधार का निर्देश दे चुके हैं। लेबर रूम में प्रसव के लिए पहुंची महिलाओं को मेडिकल सुविधा में हो रही परेशानी का मामला भी सुर्खियां बनती रही है। अंतत: सिविल सर्जन ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को हटाने का निर्णय लिया है।