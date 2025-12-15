Language
    भाभी से दूरी पर बनी बात, पति-पत्नी हुए साथ; 8 साल बाद सुलझा मामला

    By Prakash Vatsa Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 01:14 PM (IST)

    पूर्णिया में एक पति-पत्नी का मामला 8 साल बाद सुलझा। दोनों के बीच भाभी से दूरी बनाने पर सहमति बनी, जिसके बाद वे फिर से साथ रहने को तैयार हो गए। परिवार ...और पढ़ें

    पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में सुलझा मामला। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पूर्णिया। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में कुल 32 मामलों की सुनवाई हुई। इसमें पांच मामले निष्पादित किए गए। चार मामलों में पति-पत्नी को समझाकर उनका घर फिर से बसा दिया गया।

    एक मामले में दोनों पक्षों के जिद के कारण उन्हें थाना अथवा कोर्ट की शरण में जाने की सलाह दी गई। एक मामले में पति के भाभी से अच्छे संबंध को लेकर उत्पन्न विवाद का निपटारा किया गया। भाभी से दूरी की बात पर पति-पत्नी साथ हुए।

    मामले को सुलझाने में महिला थाना अध्यक्ष सह पुलिस परिवार परामर्श केंद्र की संयोजिका सदस्य दिलीप कुमार दीपक, स्वाति वैश्यंत्री, जीनत रहमान, बबीता चौधरी, रविंद्र शाह व आशुतोष झा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। जिले के अमौर थाना क्षेत्र के एक पति ने कसबा थाना क्षेत्र की पत्नी के खिलाफ शिकायत की थी।

    उनका आरोप था कि शादी के आठ साल के बाद भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। तीन बच्चे भी हैं परंतु जब मां का फोन आता है घर द्वार छोड़कर मायके चली जाती है। इधर पत्नी का ने बताया कि मेरे पति की बड़े भाई की पत्नी के साथ हेलमेल रहता है। यह स्थिति उन्हें नागवार गुजरती है।

    मेरा पति जो कमाता है वह अपनी भाभी को दे देता है। मैं पति के साथ रहना चाहती हूं, लेकिन शर्त यह है कि वह अपनी भाभी से दूरी बना ले। साथ ही उसकी दुकान से सामान भी नहीं ले।

    मेरा पति ऑटो चलाता है और वह उस कमाई से अपना परिवार चला लेगी। समझाने पर दोनों आपस में मिल गए। साथ-साथ दोनों अपने घर को विदा हो गए। इसी तरह अन्य मामलों में भी पति-पत्नी को समझाकर विवाद दूर किया गया।