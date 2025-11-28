कहीं विवशता तो कहीं फरेब से पल रही गुलामी की नयी कहानी, देह व्यापार में धकेली जा रहीं नाबालिग बच्चियां

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। नेपाल व बांग्लादेश की सीमा पर बसे सीमांचल इलाके में अब दासता की नयी कहानी पल रही है। इस नयी कहानी में बच्चे व बच्चियों की डरावनी तस्वीर भी झांकती है। बाल श्रम, ट्रैफिकिंग व देह मंडियों तक नाबालिग बच्चियों के पहुंचने की दास्तां इसका साक्ष्य है। इसी तरह विवशता व जागरुकता के अभाव में यहां पैसे के बल बाल विवाह का दस्तूर कायम है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन पर अंकुश के लिए सरकारी विभाग भी कार्यरत है। इसके तहत कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन तस्वीर अब भी भयावह है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सीमांचल के चारों जिलों पूर्णिया, कटिहार, अररिया व किशनगंज में हर माह में औसत 20 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराए जा रहे हैं।

इसमें गरीबी व कुछ अन्य कारणों से बच्चों को एक तरह से प्रतिष्ठान के मालिक के पास गिरवी रख दिया जाता है। मखाना फोड़ी का कार्य भी यहां बाल श्रम पर टिका हुआ है। इधर इंटरनेट मीडिया व अन्य माध्यमों से नाबालिग बच्चियों को प्रेम जाल व शादी का प्रलोभन देकर देह मंडियों में झोंकने की अलग कहानी है।