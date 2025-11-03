Bihar News: पूर्णिया में रील बनाने के चक्कर में 2 बाइकों की भीषण टक्कर, दो युवकों की मौत

संवाद सूत्र, (रूपौली) पूर्णिया। मोहनपुर थाना क्षेत्र के रूपौली मोहनपुर सड़क मार्ग पर बाइक पर सवार होकर रील बनाने वाले एक युवक की तेज रफ्तार बाइक सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। इस हादसे में रील बनाने वाले युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीन युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। तीनों जख्मी युवकों को तत्काल सरपंच गौतम गुप्ता द्वारा रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार कर, बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इलाज के दौरान एक और युवक की मौत हो गई है। जबकि दोनों घायल युवक जीवन-मौत से संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है, जबकि इधर स्वजनों में चीत्कार मचा हुआ है। घटना के बारे में खालसा-कंकला के स्थानीय लोगों ने बताया कि नवटोलिया गांव से सटरिंग का काम करके तीन मजदूर सितेश कुमार पिता पवन महलदार, सौरभ कुमार पिता नंदलाल चैधरी एवं विकास कुमार पिता नंदलाल चौधरी अपने गांव सुनीलनगर अपनी स्पलेंडर बाइक से लौट रहे थे।

तभी बाइक पर सवार होकर मोहनपुर बुद्धिचक के सोनू कुमार पिता जयप्रकाश सिंह की बाइक में अचानक सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक में टक्कर मार दी। इसमें से सोनू कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। तत्काल लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई।