    Bihar Chunav: कनीज फातमा उड़ायेंगी गुब्बारा तो लखेंदर साह चलाएंगी कैंची, चुनाव चिह्न हुआ वितरित

    By Manoj Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 07:59 AM (IST)

    बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए गए। कनीज फातमा को गुब्बारा और लखेंदर साह को कैंची चुनाव चिह्न मिला है। सभी उम्मीदवार अपने चुनाव चिह्नों के साथ प्रचार में जुट गए हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, और पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने में लगी हैं।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पूर्णिया। नाम वापसी के साथ सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न का आवंटन कर दिया गया है। इसी के साथ चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र में नौ प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं जिनमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को निर्धारित चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है।

    वहीं, चार निर्दलीय प्रत्याशियों को अलग-अलग चुनाव चिह्न दिया गया है। सदर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आदित्य लाल को झाड़ू चुनाव चिह्न दिया गया है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितेन्द्र कुमार को हाथ छाप मिला है।

    बहुजन समाज पार्टी के राजीव कुमार राय को हाथी तो भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार खेमका को कमल चिह्न आवंटित किया गया है।

    इसके अलावा, जनसुराज पार्टी के संतोष कुमार सिंह को स्कूल का बस्ता मिला है। जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों में अजय स्वर्ण को मोतियों का हार, असलम आजाद को गैस का चूल्हा, कनीज फातमा को गुब्बारा तथा लखेंदर साह को कैची चुनाव चिह्न दिया गया है।

    अमौर में तीन निर्दलीय को अलग-अलग सेंबल आवंटित

    56-अमौर विधानसभा क्षेत्र से कुल नौ प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं जिनमें तीन निर्दलीय हैं। एनडीए गठबंधन से यहां जदयू के प्रत्याशी सबा जफर को तीर तो इंडी गठबंधन से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल जलील मस्तान को हाथ छाप मिला है।

    AIMIM के प्रत्याशी अख्तरूल इमान को पतंग, जनसुराज प्रत्याशी मोहम्मद अफरोज आलम को स्कूल बस्ता, बहुजन समाज पार्टी के लक्ष्मी देवी को हाथी एवं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुन्तजिर आलम को झाड़ू छाप चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है।

    वहीं, तीन निर्दलीय प्रत्याशी प्रवेज आलम को सतरंज बोर्ड दिया गया है। महफूज आलम को फल युक्त टोकरी छाप व लोगेन दास को मोती का हार छाप निर्धारित किया गया है।

    कसबा में अफाक को मिला मोतियों की माला राजेंद्र को कड़ाही

    कसबा में 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं जिनमें दो अपनी पार्टी से प्रत्याशी नहीं बनाये जाने से नाराज होकर बागी के रूप में चुनाव मैदान में कूद गए हैं। इनमें कांग्रेस के पूर्व विधायक अफाक आलम व गत चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी रहे हम के जिलाध्यक्ष राजेंद्र यादव शामिल हैं।

    अब तक हाथ चुनाव चिह्नि से चुनाव लड़े अफाक आलम इस बार मोतियों की माला लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं, पिछले चुनाव में हम के प्रत्याशी रहे राजेंद्र यादव को कड़ाही छाप आवंटित हुआ है।

    जबकि कांग्रेस के इरफान आलम को हाथ छाप, लोजपा आर के नीतेश कुमार सिंह को हेलीकॉप्टर, आम आदमी पार्टी के भानू भारतीय को झाड़ू, बहुजन समाज के सनोज चौहान को हाथी, जनसुराज के इत्तेफाक आलम को स्कूल का बस्ता आवंटित किया गया है।

    पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के कन्हैया लाल मंडल फलों से युक्त टोकरी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मुजम्मिल हसन मजहरी को प्रेशर कूकर, एमआईएमआईएम के मो. शहनवाज आलम को पतंग, प्रदीप कुमार दास को कैंची, सुबोध ऋषिदेव को पानी का जहाज, और हयात अशरफ को एअरकंडीश्नर चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है।