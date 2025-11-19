पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से जीते कलाधर मंडल, मगर इस बूथ पर मिले महज 3 वोट

अभय सिंह, रुपौली (पूर्णिया)। विकास का दावा करने वाले दिग्गजों की पोल विधानसभा चुनाव में यहां के मतदाताओं ने कई बूथों पर खोल कर रख दी है। परिणाम देखने के बाद ऐसा लगता है कि दिग्गजों के दावे कितने खोखले हैं। पंचायत में सबसे ज्यादा मत पानेवालों में पूर्व मंत्री बीमा भारती सबको पीछे छोड गई हैं। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा जीत का सेहरा बांधने वाले रुपौली विधायक कलाधर मंडल के प्रति भी कुछ चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये एक बूथ पर दहाई तथा लगभग 27 बूथों पर तीन अंक में भी नहीं पहुंच पाए हैं। इन्हें बूथ नंबर 192 पर मात्र 3 मत मिले हैं, जबकि लगभग 27 बूथों पर मतों की संख्या सौ से नीचे रह गई हैं। इन्हें रुपौली प्रखंड के डोभा मिलिक पंचायत की जनता ने बहारो फूल बरसाओं, मेरा महबूब आया है, की धुन पर सबसे ज्यादा 4712 मत दिया है। इन्हें भवानीपुर प्रखंड के गोंदवारा पतकेली में सबसे कम 777 मत मिले हैं।

ठीक इसी तरह अपने को 24 सालों तक विकास की दरिया बहानेवाली की संज्ञा देनेवाली पूर्व मंत्री बीमा भारती की दशा तो और चौंकाने वाली है। इन्हें एक बूथ पर 0 मत मिला है, जबकि लगभग 190 बूथों पर वह 100 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई हैं। इन्हें भवानीपुर पंचायत के शहीदगंज पंचायत के मतदाताओं ने जमकर अपना प्यार बरसाया है तथा उन्हें 5102 मत देकर उनका मान बढ़ाया है।

यह आंकड़ा पंचायत स्तर पर सबसे बड़ा है, इसे ना तो कलाधर मंडल छू पाए और ना ही पूर्व विधायक शंकर सिंह ही। बीमा भारती को सबसे कम गोडियर पश्चिम पंचायत में मात्र 110 मत ही मिल पाए। अपने को विकास पुरुष कहने वाले तथा हर पीडितों की क्षेत्र से लेकर अस्पताल, कॉर्ट-कचहरी तक सेवा का दावा करने वाले पूर्व विधायक शंकर सिंह को मतदाताओं ने और हालत पतली कर दी है।