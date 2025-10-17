Purnea News: नामांकन के लिए महज 2 दिन, 5 सीटों पर महागठबंधन का चेहरा ओझल
पूर्णिया जिले में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक है, लेकिन महागठबंधन में अब भी पांच सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। राजग ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, पर महागठबंधन में कई दावेदार पटना में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस की तीन सीटों पर भी प्रत्याशी तय नहीं हो पाए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में बेचैनी है।
मनोज कुमार, पूर्णिया। जिले के सात विधानसभा क्षेत्र में द्वितीय चरण के तहत होने वाले मतदान के लिए नामांकन की अंतिम तिथि में अब महज दो दिन शेष रह गया है। रविवार के अवकाश को छोड़ दें तो शनिवार व सोमवार दो दिन ही अब नामांकन के लिए बच गए हैं।
राजग ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और अधिकांश ने नामांकन भी कर दिया है। इसके उलट महागठबंधन में अब भी सात में से पांच सीटों पर पेंच फंसा हुआ है।
किस सीट से कौन प्रत्याशी होंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस कायम है। एक ही सीट के कई दावेदार अब भी पटना में डेरा डाले हुए हैं। इधर दावेदाराें के समर्थकों सहित पार्टी कार्यकर्ता भी इस स्थिति के चलते पूरे तरह निस्तेज हो गए हैं और सबकी निगाहें बस पटना पर टिकी हुई है।
स्थिति यह है कि कसबा के वर्तमान विधायक मु. अफाक आलम व एआईएमआईएम से राजद में गए बायसी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन का टिकट भी अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि बगावत को रोकने के लिए भी यह देरी हो रही है।
बता दें कि जिले के सात सीटों में धमदाहा, रुपौली, बनमनखी व बायसी राजद के हिस्से में है। इसमें राजद ने अब तक धमदाहा व रुपौली सीट से ही अपने प्रत्याशी की घोषणा की है और दोनों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इधर बायसी व बनमनखी पर अभी सस्पेंस कायम है।
इधर, कांग्रेस के हिस्से में कसबा, अमौर व पूर्णिया सदर सीट है और इन तीनों सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो पायी है। तीनों सीटों के कई दावेदार लगातार पटना में जमे हैं और उनके समर्थकों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कई प्रत्याशी ने शनिवार को नामांकन की तैयारी भी कर ली है, लेकिन उन्हें देर शाम तक सिंबल ही नहीं मिल पाया था।
