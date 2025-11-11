Bihar Election 2025 Voting: पूर्णिया में मतदान शुरू, अमौर, बायसी, कसबा, बनमनखी, रुपौली और धमदाहा में डाले जा रहे वोट

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। Bihar Vidhan Sabha Chunav Phase 2 Polls latest Newsइंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है। पूर्णिया में बिहार विधानसभा निर्वाचन-2025 के द्वितीय चरण के लिए मंगलवार को मतदान हो रहा है। जिले में सभी सात विधानसभा क्षेत्र में सभी बूथों पर सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया। शाम छह बजे तक वोट डाले जाएंगे। सभी बूथ के लिए सोमवार को ईवीएम एवं मतदान सामग्री के साथ सभी मतदान कर्मी एवं पेट्रोलिंग पार्टी को रवाना किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मतदान को लेकर जिले में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। सीएपीएफ की 77 कंपनी बल के साथ दूसरे राज्यों की पुलिस, बिहार सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल सहित अन्य जवानों को सुरक्षा में लगाया गया है। सभी बूथ पर अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने बताया कि मतदान सुबह निर्धारित समय सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है।

मतदान प्रक्रिया डेढ़ घंटे पहले सुबह 5.30 बजे चुनावी एजेंट के सामने में माक पोल के साथ शुरू हुई। कहा कि विधानसभा चुनाव में जिले के सात विधानसभा क्षेत्र में 69 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बताया कि जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। सभी बूथों पर मतदाताओं के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस बार सभी बूथ पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है जिससे पारदर्शी मतदान संभव हो पाएगा।

पूरे जिले में सुरक्षा की कई लेयर में प्रबंध किए गए हैं। सुुरक्षा की ऐसी व्यवस्था की गई है कि चुनाव के दौरान कोई भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए अलग से निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी मतदाताओं से भयमुक्त होकर लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय रूप से भाग लेने और शत फीसद मतदान करने की अपील की है।

सबसे अधिक रूपौली में 15 उम्मीदवार जिले के 20,93,212 मतदाता सात विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मैदान में उतरे 69 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिले में अमौर विधानसभा में 09, बायसी में 07, कसबा में 13, बनमनखी में 05, रुपौली में 15, धमदाहा में 11 व पूर्णिया सदर विधानसभा के 09 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अंशुल कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए जिले के सात विधानसभा क्षेत्र में 290 सेक्टर अधिकारी, 40 जोनल व 7 सुपर जोनल अधिकारी की तैनाती की गई है। इसके अलावा 23 एसएसटी व एफएसटी की टीम लगातार निगरानी कर रही है। जिले के 2553 मतदान केंद्र में से 23 अति संवेदनशील, 492 संवेदनशील मतदान केंद्र घोषित किया गया है। इस बार जिले में 80 पिंक बूथ के साथ 7-7 पीडब्लूडी बूथ, युवा बूथ और आदर्श मतदान केंद्र की भी स्थापना की गई है। जिले के सभी मतदान केंद्रों से लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है।

दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं के लिए बूथ पर विशेष व्यवस्था जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी मतदान केंद्रों पर दिव्यांग, बुजुर्ग और लाचार लोगों को सुविधा देते हुए राहत दी गई है। उन्हें अपना मतदान करने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दिव्यांग, बुजुर्ग और लाचार लोग बिना लाइन में लगे अपना मतदान करेंगे। सभी मतदान केन्द्रों दिव्यांग मतदाताओं के लिए फोल्डेबल व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मतदान केंद्र पर इस बार मतदाताओं के लिए मोबाइल रखने की व्यवस्था के साथ-साथ पर्दानशीन महिलाओं के जांच के लिए भी वालेंटियर की व्यवस्था की गई है। वहीं वहीं मतदान केंदों पर मेडिकल टीम भी तैनात रहेगी।

इन दस्तावेजों के साथ कर सकेंगे मतदान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वोटर आईडी कार्ड के अलावा मतदाता वैकल्पिक दस्तावेजों को दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं। मतदान के लिए आधार कार्ड को भी पहचान के लिए मान्य किया गया है। यदि आधार कार्ड पर कोई संदेह होता है तो उसके क्यूआर कोड को स्कैन कर जांच की जाएगी। वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त बैंक या डाकघर पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,

पैन कार्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, एनपीआर के तहत भारत के रजिस्टार जनरल द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मा०सांसदों, विधायकों और एम एल सी के आधिकारिक पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय की योजनाओं या आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, तथा विशिष्ट विकलांगता आईडी यूडी आईडी कार्ड शामिल हैं। जिन मतदाता का नाम संबंधित मतदाता सूची में अंकित है वे उपर्युक्त दस्तावेज के आधार पर अपना मत डाल सकेंगे।