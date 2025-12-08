भवानीपुर नगर पंचायत में अतिक्रमण हटाने की रफ्तार तेज, 10 दिसंबर के बाद चलेगा बुलडोजर

संवाद सूत्र, भवानीपुर (पूर्णिया)। नगर पंचायत क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने के मिशन में प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। एसडीएम अनुपम के निर्देश पर कार्यपालक पदाधिकारी कशिश कुमारी के नेतृत्व में एसएच-65 किनारे व्यापक मापी अभियान चलाया गया। राजस्व कर्मी धीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में अंचल अमीन ने सड़क के दोनों ओर जमीन की विधिवत मापी की। मापी के दौरान सड़क के दोनों तरफ कुल 40 फीट क्षेत्र को चिह्नित किया गया और जहां-जहां अतिक्रमण पाया गया, वहां लाल निशान लगा दिए गए।

कई जगह सड़क किनारे अवैध निर्माण और कब्जे की पुष्टि होने पर प्रशासन ने इसे हटाने की तैयारी तेज कर दी है। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए स्पष्ट कहा है कि 10 तारीख तक स्वयं अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा 11 तारीख को बुल्डोजर चलाकर कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी।