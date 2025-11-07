गृहमंत्री अमित शाह आज पूर्णिया में करेंगे रोड शो, भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पहले चरण के मतदान के बाद एनडीए सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने बताया कि अमित शाह पूर्णिया में रोड शो करेंगे और एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। महिलाओं ने मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जो एनडीए की प्रचंड बहुमत का संकेत है। अमित शाह का रोड शो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगा।
जागरण संवाददाता, पूर्णिया। पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने स्थानीय टैक्सी स्टैंड स्थित भाजपा चुनाव कार्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री के रोड शो के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि शुक्रवार शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमीत साह रोड शो करेंगे और जनता से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने 121 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान में बढ़-चढ़कर भागीदारी किया है।
विशेष रूप से, महिलाओं ने मतदान के लिए जो सक्रियता दिखाई, वह अभूतपूर्व है। सुबह से ही पोलिंग स्टेशनों पर महिलाओं की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं। यह उत्साहजनक था। महिलाओं का यह उत्साह से निकलना स्पष्ट संकेत है कि एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सरकार बनाने जा रही है।
डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि पहले चरण के मतदान से प्रमुख रूप से पांच बातें निकलकर आई है। उन्होंने कहा कि एनडीए बंपर जीत की ओर बढ़ रही है। एकबार फिर 2010 वाला परिणाम बिहार में रिपीट होने जा रहा है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आरजेडी राघोपुर की सीट भी हार रही है। अगले चरण में जीत का यह सिलसिला और आगे बढ़ने वाला है। पिछड़ा-अतिपिछड़ा, दलित वंचित सहित समाज के सभी वर्गों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है।
अमित शाह करेंगे रोड शो
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रोड शो करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अमित शाह का ये रोड शो सदर विधानसभा में आने वाले शहरी इलाके में होगा। भाजपा प्रत्याशी विधायक विजय खेमका के समर्थन में रोड शो होगा।
गृहमंत्री अमित शाह का ये रोड शो शहर के आर एन साह चौक स्थित वीर सिंह सिंह स्मारक पर माल्यार्पण के बाद शुरू होगा। जो लखन लाल चौक, खीरु चौक होते हुए आस्था मंदिर पहुंचेगा। गृहमंत्री अमित शाह मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। रोड शो में एनडीए के कई बड़े नेता के शामिल होने की संभावना है।
