    Bihar Election 2025: 'घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजेंगे', पूर्णिया में अमित शाह का बड़ा बयान

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:24 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) के प्रचार में अमित शाह ने पूर्णिया में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे सीमांचल को घुसपैठियों का अड्डा बना रहे हैं। शाह ने वादा किया कि केंद्र सरकार अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करेगी। उन्होंने दावा किया कि एनडीए 160 से ज़्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएगी।

    अमित शाह ने पूर्णिया में रैली को किया संबोधित। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए गृहमंत्री अमित शनिवार को पूर्णिया पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी यादव बिहार के सीमांचल क्षेत्र को घुसपैठियों का अड्डा बनाने पर तुले हैं।

    उन्होंने कहा कि केंद्र हर अवैध प्रवासी की पहचान करेगा, उनके नाम मतदाता सूची से हटाएगा और उन्हें निर्वासित करेगा। पूर्णिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने दावा किया कि एनडीए 243 सदस्यीय विधानसभा में 160 से ज़्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएगा।

    6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान का ज़िक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि आधे राज्य ने कांग्रेस-राजद गठबंधन को पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

    राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के सीमांचल क्षेत्र को घुसपैठियों का अड्डा बनाने पर तुले हुए हैं। हम हर अवैध प्रवासी का पता लगाएंगे और उसकी पहचान करेंगे, उनके नाम मतदाता सूची से हटाएंगे और उन्हें उनके देश वापस भेज देंगे।

    'पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से'

    अमित शाह ने कहा कि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और लालू यादव की सरकारों के दौरान आतंकवादी कश्मीर में खुलेआम घुसते और हमले करके निकल जाते थे। मोदी जी के कार्यकाल में भी, जब उन्होंने उरी पर हमला किया, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। जब उन्होंने पुलवामा पर हमला किया, तो हमने एयर स्ट्राइक से जवाब दिया और जब उन्होंने पहलगाम में हमारे तीर्थयात्रियों को मारा, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया।

    उन्होंने कहा कि मोदी जी ने सुनिश्चित किया है कि बिहार में एक रक्षा गलियारा बनाया जाएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर भविष्य में आतंकवादियों ने कोई हरकत की, तो उनकी 'गोली' का जवाब 'गोले' से दिया जाएगा।

