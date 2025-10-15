जहानाबाद में नदी से मिला युवक का शव, पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप, एनएच जाम

संवाद सूत्र, घोसी(जहानाबाद)। थाना क्षेत्र के चुनुकपुर गांव के समीप फल्गु नदी से बुधवार की सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया। उसकी पहचान चुनुकपुर गांव के 19 वर्षीय कौशल कुमार के रूप में हुई। शव मिलने की सूचना पर स्वजन व ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस पर युवक की हत्या कर शव नदी में फेंकने का आरोप लगा जहानाबाद- एकंगरसराय एनएच-33 पर झुनकी पुल के पास आवागमन बाधित कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार की रात पुलिस ने पूर्व के केस में नामजद आरोपित कृष्णा यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की थी, गिरफ्तारी का विरोध करने पर पुलिस ने खदेड़कर ग्रामीणों के साथ मारपीट की थी, जिसमें कौशल कुमार भी था। पुलिस कृष्णा यादव, कौशल कुमार समेत समेत चार-पांच लोगों को पकड़कर थाने ले गई थी, बाद में कृष्णा यादव व कौशल को छोड़कर बाकी ग्रामीण गांव लौट आए, कृष्णा यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन कौशल कुमार घर नहीं लौटा।

आरोप है कि पुलिस की पिटाई से जख्मी कौशल कुमार की मौत हो गई, जिसका शव लाकर गांव के समीप पुलिस ने फेंक दिया। शव मिलने व सड़क जाम की सूचना पर एसडीपीओ संजीव कुमार दल बल के साथ मौके पहुंचे हैं, लोगों को समझाकर जाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है।