    जहानाबाद में नदी से मिला युवक का शव, पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप, एनएच जाम

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:15 PM (IST)

    जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र में फल्गु नदी से एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान कौशल कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए एनएच-33 को जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने कौशल को हिरासत में लेकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपों से इनकार किया है और मामले की जांच कर रही है।

    एक युवक का शव बरामद

    संवाद सूत्र, घोसी(जहानाबाद)। थाना क्षेत्र के चुनुकपुर गांव के समीप फल्गु नदी से बुधवार की सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया। उसकी पहचान चुनुकपुर गांव के 19 वर्षीय कौशल कुमार के रूप में हुई। शव मिलने की सूचना पर स्वजन व ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस पर युवक की हत्या कर शव नदी में फेंकने का आरोप लगा जहानाबाद- एकंगरसराय एनएच-33 पर झुनकी पुल के पास आवागमन बाधित कर दिया।

    ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार की रात पुलिस ने पूर्व के केस में नामजद आरोपित कृष्णा यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की थी, गिरफ्तारी का विरोध करने पर पुलिस ने खदेड़कर ग्रामीणों के साथ मारपीट की थी, जिसमें कौशल कुमार भी था। पुलिस कृष्णा यादव, कौशल कुमार समेत समेत चार-पांच लोगों को पकड़कर थाने ले गई थी, बाद में कृष्णा यादव व कौशल को छोड़कर बाकी ग्रामीण गांव लौट आए, कृष्णा यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन कौशल कुमार घर नहीं लौटा।

     

    आरोप है कि पुलिस की पिटाई से जख्मी कौशल कुमार की मौत हो गई, जिसका शव लाकर गांव के समीप पुलिस ने फेंक दिया। शव मिलने व सड़क जाम की सूचना पर एसडीपीओ संजीव कुमार दल बल के साथ मौके पहुंचे हैं, लोगों को समझाकर जाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है।

    पिछले चार घंटे से एनएच पर जाम की वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। पुलिस के अनुसार कौशल कुमार आपराधिक प्रवृत्ति का था, छापेमारी की रात वह मौके से भाग निकला था। पुलिस ने उसके हिरासत में लेने की बात से इन्कार किया है। वह चुनुकपुर गांव निवासी विरेंद्र प्रसाद का पुत्र था।