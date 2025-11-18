Language
    घर लौटते समय बाइक सवार युवक की गला रेतकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

    By Braj Kishore Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 11:54 AM (IST)

    बाढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। अकबरपुर रोड पर आईटीआई के पास हुई इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राज कान्त कुमार के रूप में हुई है, जो एक मोबाइल दुकान में काम करता था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है।

    युवक की गला रेतकर हत्या

    संवाद सहयोगी, बाढ़। बाढ़ थाना क्षेत्र के अकबरपुर रोड पर आईटीआई और प्लाय फैक्ट्री के निकट एक युवक की बदमाशों ने गला रेतकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। खून से लथपथ युवक को देखकर एक राहगीर ने इसकी सूचना परिवार वालों को दी। 

    प्रारंभ में उसे लगा कि युवक किसी सड़क हादसे का शिकार हुआ है। लेकिन जब परिजन मौके पर पहुंचे, तो देखा कि युवक का गला कटा हुआ है। इसके बाद घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। 

    गरीब परिवार से था मृतक

    घटना के बाद सैकड़ों ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और आक्रोशित नजर आए। लोगों का कहना था कि मृतक एक गरीब परिवार से था और उसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में उसकी हत्या किसने की, यह सवाल सबके मन में था।

    मृतक के चचेरे भाई पन्ना लाल ने बताया कि मृतक का नाम राज कान्त कुमार था। वह बाढ़ में जय गणपति इंटरप्राइसेस नामक मोबाइल दुकान में काम करता था। वह प्रतिदिन शाम करीब आठ बजे दुकान से निकलता था। 

    घर पहुंचने से पहले हत्या

    सोमवार को भी उसने इसी समय बाइक लेकर घर के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जो पुलिस से बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।

    मोबाइल दुकान के मालिक ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर बताया कि मृतक का स्वभाव बहुत शांत था और वह अपने काम से ही मतलब रखता था। 

    थानाध्यक्ष ब्रज किशोर सिंह ने गला काटकर हत्या की पुष्टि की है और कहा कि मामले की जांच जारी है। घटना स्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है। मृतक की अपाची बाइक घटना स्थल के पास ही पड़ी हुई मिली है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।

    दूसरों की करता था मदद

    घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि मृतक अक्सर जब बाइक से लौटता था, तो रास्ते में किसी को हाथ देकर बैठा लेता था। लोग यह भी कयास लगा रहे हैं कि क्या घटना के समय बाइक पर कोई और व्यक्ति तो नहीं था, जो भाग गया या फिर उसी ने यह घटना अंजाम दी।

    पुलिस ने आसपास के कई थानों की पुलिस को मौके पर बुला लिया है। आक्रोशित लोगों को समझाने में पुलिस जुटी है। 