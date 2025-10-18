बेंगलुरु से पटना एयरपोर्ट पहुंचा युवक लापता, छानबीन में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, पटना। बेंगलुरु से पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद एक युवक रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। शिवहर निवासी रामस्वरूप प्रसाद ने एयरपोर्ट थाने में बेटे चैतन्य की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है।स्वजनों ने पुलिस को बताया कि चैतन्य 16 अक्टूबर को बेंगलुरु से पटना एयरपोर्ट पहुंचा था।

शाम करीब 5 बजकर 30 मिनट पर उसने अपनी बहन से फोन पर बात कर बताया कि वह सुरक्षित एयरपोर्ट पहुंच गया है। इसके बाद शाम 6 बजकर 14 मिनट पर पिता से हुई अंतिम बातचीत में उसने कहा कि वह गांधी मैदान से बस लेने जा रहा है।

इसके बाद से उसका मोबाइल फोन बंद हो गया और उसका कोई अता-पता नहीं चला।स्वजन ने पहले मोबाइल डिस्चार्ज समझकर इंतजार किया, लेकिन देर रात तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो उन्होंने इधर-उधर तलाश शुरू की। एयरपोर्ट, गांधी मैदान बस स्टैंड और परिचितों से संपर्क करने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला।