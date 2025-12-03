नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, स्वजन का 'पीट-पीटकर हत्या' का आरोप

संवाद सूत्र, फुलवारीशरीफ। गोपालपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जब स्वजन को इस घटना की जानकारी मिली, तो वे मौके पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। उनका आरोप है कि उनके पुत्र की पीट-पीटकर हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इस बीच नशा मुक्ति केंद्र के संचालक फरार हो गए हैं।

स्वजन ने गोपालपुर थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष गोपालपुर ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। अमन कुमार नशे का आदी हो चुका था मोकामा निवासी स्वर्गीय रामविनय का पुत्र अमन कुमार नशे का आदी हो चुका था। स्वजन ने दो महीने पहले उसे गोपालपुर थाना क्षेत्र के एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था।

मंगलवार को स्वजन को सूचित किया गया कि अमन की मौत हो गई है। जब स्वजन वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि अमन के शरीर पर पिटाई के गहरे निशान हैं। यह देखकर स्वजन हंगामा करने लगे। स्वजन ने नशा मुक्ति केंद्र के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे की सूचना मिलते ही गोपालपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

नशा मुक्ति केंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज वहीं, स्वजन ने गोपालपुर थाना में नशा मुक्ति केंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि अमन के स्वजन पर कार्रवाई की जा रही है और मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा।

मृतक के स्वजन ने बताया कि इससे पहले भी जब वे अमन से मिलने आए थे, तब उसने शिकायत की थी कि नशा मुक्ति केंद्र में उसके साथ मारपीट की जाती है। उन्होंने केंद्र के कर्मचारियों से इस व्यवहार को रोकने की अपील की थी।