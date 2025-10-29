Bihar Election: बिहार में योगी की चुनावी गर्जना, कहा- राम मंदिर विरोधियों को जनता ने दिया जवाब

जागरण संवाददाता,आरा (भोजपुर)। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के झाउवाँ हाई स्कूल प्रांगण में एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को चुनावी सभा को संबोधित किया।

सभा की शुरुआत योगी ने भोजपुरी भाषा में की और जनता का अभिवादन करते हुए वीर कुंवर सिंह और जगजीवन बाबू को नमन किया। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती वीरता और स्वाभिमान की प्रतीक रही है।

हल्की बारिश के बीच भी सभा स्थल पर भीड़ रही। योगी ने बारिश को “पुष्प वर्षा” करार दिया और कहा कि जनता का यह उत्साह एनडीए की जीत की निशानी है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार ने लोकतंत्र को बचाने में हमेशा अहम भूमिका निभाई है, लेकिन कांग्रेस और राजद के शासनकाल ने राज्य की पहचान धूमिल की।

“15 सालों के लालू-राबड़ी राज में नौजवान बेरोजगार थे, बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे थी।”

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार ने वह काम पूरे किए, जो 50 साल पहले हो जाने चाहिए थे। अब राज्य में बेहतर सड़कें, कनेक्टिविटी, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं।

योगी ने कहा- मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। डबल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बिहार को विकास पथ पर आगे ले जा रही है।”

सभा के दौरान योगी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए कहा- क्या कांग्रेस और राजद राम मंदिर का निर्माण करा सकते थे? उन्होंने कहा था मंदिर नहीं बनने देंगे। लेकिन गोली चले या डंडा, हम तब भी कहते थे राम लला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।”