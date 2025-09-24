बिहार में महिला सशक्तिकरण; मिट्टी के बर्तन से लेकर नर्सरी तक, महिला रोजगार योजना से साकार होंगे सपने
बिहार की लाखों महिलाओं के सपने अब साकार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के खाते में 7500 करोड़ रुपये की पहली किस्त ऑनलाइन भेजेंगे। मनिका देवी चावल का व्यापार बढ़ाएंगी शोभा देवी मिट्टी के बर्तन के व्यवसाय में नई तकनीक लाएंगी उमा रानी नर्सरी व्यवसाय को विकसित करेंगी।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की लाखों महिलाएं अब अपने सपनों को साकार करने की दिशा में अग्रसर हैं, इस योजना के तहत 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये की पहली किस्त ऑनलाइन हस्तांतरित करेंगे, जो कुल 7500 करोड़ रुपये की राशि है।
लाभार्थी महिलाओं की कहानियां
- मनिका देवी, अररिया: मनिका देवी अपने पति के साथ चावल, मुढ़ी और भूंजा का व्यापार करती हैं। योजना की मदद से वे अपने व्यवसाय को प्रदेश स्तर तक ले जाने की तैयारी में हैं।
- शोभा देवी, सिकटी: शोभा देवी मिट्टी के बर्तन बनाने के पारंपरिक व्यवसाय में नई तकनीक और आधुनिक उत्पादन के साथ बदलाव लाने की तैयारी में हैं, जिससे अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- उमा रानी, अरवल: उमा रानी नर्सरी व्यवसाय के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और कृषि संबंधी सेवाओं में काम कर रही हैं। योजना की मदद से वे अपने नर्सरी को और विकसित कर सकेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के प्रमुख बिंदु
- वित्तीय सहायता: योजना के तहत प्रति महिला 10,000 रुपये की पहली किस्त और 2 लाख रुपये तक की दूसरी किस्त दी जाएगी।
- लक्ष्य: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
- पात्रता: बिहार की महिलाएं जो स्वरोजगार शुरू करना चाहती हैं और जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं।
- आवेदन प्रक्रिया: ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम संगठन के माध्यम से और शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि महिला सशक्तिकरण से न केवल उनका जीवन सुधरता है, बल्कि परिवार, समाज और राज्य की समग्र प्रगति भी सुनिश्चित होती है। इस दिशा में उनकी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और पेंशन योजनाएं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।