बिहार में महिला सशक्तिकरण; मिट्टी के बर्तन से लेकर नर्सरी तक, महिला रोजगार योजना से साकार होंगे सपने

बिहार की लाखों महिलाओं के सपने अब साकार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के खाते में 7500 करोड़ रुपये की पहली किस्त ऑनलाइन भेजेंगे। मनिका देवी चावल का व्यापार बढ़ाएंगी शोभा देवी मिट्टी के बर्तन के व्यवसाय में नई तकनीक लाएंगी उमा रानी नर्सरी व्यवसाय को विकसित करेंगी।

महिला रोजगार योजना से साकार होंगे सपने