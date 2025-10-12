पटना में पति से पैसे ऐंठने के लिए महिला ने बेटे के अपहरण की रची साजिश; मां, मौसी-मौसा और मामा गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, दानापुर। एक महिला ने अपने पति से पैसे ऐंठने के लिए अपने मायके वालों के साथ मिलकर अपने ही बेटे का अपहरण करने की साजिश रच डाली। हालांकि, पुलिस की तत्परता ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। यह घटना दानापुर थाना क्षेत्र के ताराचक में हुई। पुलिस ने मात्र 6 घंटे में इस मामले का पटाक्षेप कर दिया। पुलिस ने अपहृत बच्चे की मां, मौसी, मौसा, मामा और ननिहाल के एक पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, ताराचक निवासी सुनील मेहता के 11 वर्षीय पुत्र के अपहरण की घटना सामने आई। शनिवार को सुनील ने पुलिस को इस संबंध में सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। एएसपी शिवम धाकड़ और थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज की तत्परता से चंद घंटों में ही मामले का उद्भेदन करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया।

पुलिस ने जिस मोबाइल से फिरौती मांगी गई थी, उसे भी बरामद कर लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) भानु प्रताप सिंह ने बताया कि शनिवार को दानापुर के ताराचक निवासी सुनील मेहता ने अपने बच्चे के अपहरण और फिरौती के रूप में 21 लाख रुपए मांगने की सूचना दी। घटना के प्रकाश में आते ही एसएसपी के निर्देश पर एक एसआईटी का गठन किया गया।

एएसपी शिवम धाकड़ के नेतृत्व में गठित टीम ने मामले की छानबीन शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की गई। जांच में अपहृत बच्चे की मां का सहयोगात्मक रवैया नहीं रहा। सीसीटीवी फुटेज और वादी को भी पुलिस के पास आने नहीं दे रही थी। पुलिस ने सीसीटीवी और कड़ी पूछताछ के बाद कार्रवाई तेज करते हुए मामले का उद्भेदन किया और घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में बच्चे की मां अंजु देवी, बच्चे के ननिहाल के आलमगंज थाना के तुलसी मंडी निवासी पंकज कुमार, संजू देवी (मौसा मौसी), मालसलामी थाना क्षेत्र के नुरूद्दीनगंज निवासी अनिल कुमार और रैविन्स कुमार शामिल हैं। पुलिस ने अपहृत बालक को छह घंटे के अंदर सुरक्षित कर लिया।