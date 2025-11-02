पटना में घर में घुस महिला से मारपीट, बचाने आए पति-देवर और सास को भी पीटकर किया घायल

संवाद सहयोगी, मसौढ़ी। थाना क्षेत्र के सतीस्थान, पुरानीबाजार निवासी धर्मेंद्र कुमार के घर में घुसकर उसकी पत्नी सरिता देवी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने का मामला सामने आया है।

इस घटना में सरिता को बचाने आए धर्मेंद्र, उसकी मां और भाई रजत को भी आरोपितों ने पीटकर घायल कर दिया। धर्मेंद्र कुमार ने इस संबंध में रहमतगंज निवासी स्वर्गीय जवार की पत्नी रौशन आरा, पुत्र मो. सद्दाम, पुत्री हेना प्रवीण सहित आठ-दस अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।



पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि बीते शनिवार को धर्मेंद्र की अनुपस्थिति में सभी आरोपित उसके घर में घुस आए और सरिता देवी के साथ गाली-गलौज करने लगे।