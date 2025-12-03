राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: ग्रामीण कार्य मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने पूछा-योगी आदित्य नाथ से कम हैं क्या सम्राट चौधरी? योगी का माॅडल है तो सम्राट चौधरी का भी अपना माॅडल है। वे बुधवार को विधानमंडल परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।चर्चा राज्य भर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर हो रही थी। प्रश्न था कि क्या बुलडोजर बाबा (UP CM Yogi Adityanath) के माॅडल को उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी बिहार में अपना रहे हैं?

राजधानी पटना तक में सहज ढंग से लोग नहीं चल पाते हैं। उन्होंने राज भवन का नाम बदल कर लोक भवन करने के निर्णय की सराहना की। लेकिन, यह भी कहा कि केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होता है।

कार्य प्रणाली में भी बदलाव हो। राजभवन में आम लोगों के प्रवेश को आसान बनाया जाए। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। उन्‍होंने कहा कि यूपी में योगी राज है तब तो बिहार में सम्राट राज कहेंगे।