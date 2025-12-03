बिहार में बार-बार क्यों गूंज रहा यूपी CM योगी का नाम; मंत्री अशोक चौधरी ने पूछा-हमारे वाले उनसे कम हैं क्या
Bihar News: बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार में बार-बार चर्चा होने पर कहा कि हमारे डिप्टी सीएम उनसे ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: ग्रामीण कार्य मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने पूछा-योगी आदित्य नाथ से कम हैं क्या सम्राट चौधरी? योगी का माॅडल है तो सम्राट चौधरी का भी अपना माॅडल है।
वे बुधवार को विधानमंडल परिसर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।चर्चा राज्य भर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर हो रही थी। प्रश्न था कि क्या बुलडोजर बाबा (UP CM Yogi Adityanath) के माॅडल को उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी बिहार में अपना रहे हैं?
चौधरी का उत्तर था-हर आदमी का अपना माॅडल होता है। क्या सम्राट चौधरी योगी से कम हैं क्या? सम्राट युवा हैं। उनके काम करने का अपना तरीका है। मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं।
यह भी पढ़ें- Bihar: वे भौं-भौं करते रहें, जरूरत पड़ी तो सीने पर चलेगा बुलडोजर; BJP विधायक ने योगी मॉडल पर क्या कह दिया
सामान्य यातायात व्यवस्था के लिए अतिक्रमण हटना जरूरी
वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कम नहीं हैं। राज्य में चल रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि सामान्य यातायात व्यवस्था के लिए सड़कों का अतिक्रमणमुक्त रहना जरूरी है।
राजधानी पटना तक में सहज ढंग से लोग नहीं चल पाते हैं। उन्होंने राज भवन का नाम बदल कर लोक भवन करने के निर्णय की सराहना की। लेकिन, यह भी कहा कि केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होता है।
कार्य प्रणाली में भी बदलाव हो। राजभवन में आम लोगों के प्रवेश को आसान बनाया जाए। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी राज है तब तो बिहार में सम्राट राज कहेंगे।
जब से बिहार में सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय की कमान संभाली है तब से योगी मॉडल की चर्चा होने लगी है। राज्य भर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। इसमें बार-बार यही सवाल उठता है कि बिहार में योगी मॉडल अपनाया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।