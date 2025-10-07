Bihar Weather Update: बिहार के 23 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

पटना समेत बिहार के ज्यादातर हिस्सों में बारिश कम हुई है। मौसम विभाग ने 23 जिलों में गरज और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। अगले 48 घंटों में तापमान 2-3 डिग्री बढ़ने का अनुमान है। सीतामढ़ी के सोनबरसा में सबसे ज्यादा 73 मिमी बारिश हुई। पटना का अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित प्रदेश के अधिसंख्य भागों में वर्षा में धीरे-धीरे कमी आई है। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तरी भागों के अधिसंख्य भागों में वर्षा दर्ज की गई, जबकि पटना सहित दक्षिणी भागों में बादल छाए रहने के साथ मौसम आम तौर पर शुष्क बना रहा।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश के 23 जिलों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की वृद्धि का पूर्वानुमान है।

कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी के सोनबरसा में 73 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस एवं 33.0 डिग्री सेल्सियस के साथ वाल्मीकि नगर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

प्रमुख शहरों में दर्ज हुई वर्षा मधेपुरा के बिहारीगंज में 62.8 मिमी, किशनगंज के तैबपुर में 52.4 मिमी, सुपौल के बीरपुर में 40 मिमी, अररिया के फारबिसगंज में 30.6 मिमी, अररिया के नरपतगंज में 26 मिमी, अररिया में 25.5 मिमी, सुपौल के परपतगंज में 25.2 मिमी, खगड़िया के बालतारा में 20 मिमी।

बेगूसराय में 20 मिमी, किशनगंज के ठाकुरगंज में 16.4 मिमी, पूर्णिया के रूपौली में 15.2 मिमी, बक्सर के सिमरी में 12.8 मिमी, किशनगंज के दिघलबैंक में 12 मिमी, किशनगंज के गलगलिया में 12 मिमी, सहरसा के सौरबाजार में 11.2 मिमी, सुपौल के किशनपुर में 11.2 मिमी एवं कटिहार में 11 मिमी वर्षा दर्ज की गई।