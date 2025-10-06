Language
    Bihar Weather Update: बिहार में मौसम का सितम जारी, सुपौल और किशनगंज समेत इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

    By prabhat ranjan Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:23 AM (IST)

    पटना समेत बिहार के 34 जिलों में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। सुपौल अररिया और किशनगंज में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पटना में तेज हवा के साथ गरज और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आठ अक्टूबर से बारिश में कमी आएगी और मध्य अक्टूबर तक मानसून की वापसी संभव है।

    बिहार के 34 जिलों को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट

    जागरण संवाददाता, पटना। सूबे के 34 जिलों में बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। प्रदेश के तीन जिलों के सुपौल, अररिया एवं किशनगंज में अति भारी एवं मधुबनी, पूर्णिया एवं कटिहार जिले के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

    पटना सहित अन्य जिलों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन व छिटपुट वर्षा की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि आठ अक्टूबर से वर्षा में कमी आने के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

    मध्य अक्टूबर तक मानसून की वापसी की संभावना है। 24 घंटों के बाद तापमान में दो से चार डिग्री की वृद्धि के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तर बिहार और आसपास इलाकों पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया है।

    हालांकि, इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पूर्व बिहार और आसपास इलाकों पर बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई। सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही में 385.0 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई।

    रविवार को पटना सहित 15 जिलों में वर्षा में कमी आने के साथ अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा। पटना का अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस एवं 31.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सासाराम रोहतास में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

    गयाजी, छपरा, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा समेत अन्य भागों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रविवार को पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ मौसम सामान्य बना रहा।

    प्रमुख शहरों का तापमान

    शहर अधिकतम (डिग्री सेल्सियस) न्यूनतम (डिग्री सेल्सियस)
    पटना 29.3 22.7
    गयाजी 30.2 23.0
    भागलपुर 27.7 23.8
    मुजफ्फरपुर 25.0 22.9