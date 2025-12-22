Language
    Water Sports: रोहतास में बनेगा वाटर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण केंद्र; कहां होगा निर्माण, क्‍या-क्‍या होंगी सुविधाएं?

    By Akshay Pandey Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:36 PM (IST)

    Bihar Sports News: रोहतास के करमचंद डैम में वाटर स्पोर्ट्स के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनेगा, जिसमें केनोइंग, क्याकिंग और रोइंग की सुविधा होगी। कनाडा के ओ ...और पढ़ें

    रोहतास के करमचंद डैम का निरीक्षण करते विशेषज्ञ। सौ: खेल प्राधिकरण।

    जागरण संवाददाता, पटना। Water Sporst in Bihar: रोहतास के करमचंद डैम में वाटर स्पोर्ट्स के केनोइंग, क्याकिंग और रोइंग के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवींद्रण शंकरण ने यह जानकारी दी। 

    उन्‍होंने बताया कि सोमवार को कनाडा के ओलिंपियन व अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ जैक की अगुआई में मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप नायडू और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी नमिता के साथ विशेषज्ञों की टीम ने रोहतास के करमचंद डैम में प्रशिक्षण केंद्र खोलने की संभावनाओं के लिए निरीक्षण किया।

    व‍िशेषज्ञों ने इस जगह को केनोइंग, क्याकिंग और रोइंग के लिए उपयुक्त पाया तथा इसे सेंटर आफ एक्सीलेंस (Center of Exilence) बनाने की भी सलाह दी। डीजी ने कहा कि निरीक्षण के लिए आए विशेषज्ञों के संतोषजनक एवं सकारात्मक जवाब से उम्मीद है यहां शीघ्र ही प्रशिक्षण केंद्र और सेंटर आफ एक्सीलेंस बनाने पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

    निरीक्षण के दौरान विशेषज्ञों के साथ खेल विभाग के संजय कुमार, पंकज ज्योति, बीएसएसए के प्रशिक्षक सुधांशु कुमार तथा रोहतास के जिला खेल पदाधिकारी विनय प्रसाद भी उपस्थित रहे।

    मप्र के सीएम के साथ बिहार की खेलमंत्री की हुई थी वार्ता 

    शंकरण ने कहा कि पिछले सप्ताह बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह और उनके साथ खेल सलाहकारों और विशेषज्ञों की एक टीम का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (MP CM Mohan Yadav) से मिलकर बिहार और मध्य प्रदेश के बीच खेल के विकास के लिए आपसी सहयोग और संयुक्त प्रयास के संदर्भ में विस्तार से विमर्श हुआ था।

    उसमें मध्यप्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंगी और उनकी विशेषज्ञों की टीम भी उपस्थित रही। इस मुलाकात में ही मध्यप्रदेश द्वारा बिहार में वाटर स्पोर्ट्स तथा अन्य खेलों के विकास के लिए हर संभव सहयोग देने पर सहमति बनी थी।

    इसी समझौते के अन्तर्गत आज भोपाल स्थित भारतीय केनोइंग एंड क्याकिंग फेडरेशन के अध्यक्ष श्री प्रशांत कुशवाहा द्वारा यहां निरीक्षण के लिए विशेषज्ञों की टीम को रोहतास भेजा गया। 

    रोहतास डैम के निरीक्षण और निरीक्षण के लिए आए विशेषज्ञों के संतोषजनक सकारात्मक जवाब से उम्मीद है यहां शीघ्र ही प्रशिक्षण केंद्र और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम शुरू हो जाएगा।