    पटना में वांछित अपराधी ‘बुधना’ गिरफ्तार, बाढ़ रेल लूटकांड में थी तलाश

    By ashish shuklaEdited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:21 PM (IST)

    बिहार एसटीएफ ने पटना जिले में वांछित अपराधी आदित्य कुमार उर्फ बुधना को बख्तियारपुर से गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी बाढ़ रेल लूटकांड मामले में हुई है, ज ...और पढ़ें

    बाढ़ रेल लूटकांड में थी तलाश

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार एसटीएफ ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना जिले में सक्रिय वांछित अपराधी आदित्य कुमार उर्फ बुधन कुमार उर्फ बुधना को गिरफ्तार कर लिया। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में की गई विशेष छापेमारी के दौरान यह गिरफ्तारी हुई। यह गिरफ्तारी बाढ़ (रेल) थाना में दर्ज गंभीर लूटकांड मामले के आधार पर की गई है। पुलिस के अनुसार, अपराधी के खिलाफ लूट, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत कुल तीन मामले दर्ज हैं।

    बुधना की गिरफ्तारी का सीधा संबंध छह अक्टूबर को हुए उस सनसनीखेज लूटकांड से है, जिसमें बाढ़ रेलवे स्टेशन परिसर में एक व्यक्ति को गोली मारकर 10 लाख रुपये cash लूट लिए गए थे।

    घटना के बाद से ही एसटीएफ लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी और गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को बख्तियारपुर में उसकी घेराबंदी की गई।

    लंबे समय से फरार चल रहा बुधना इसी वारदात के बाद से पुलिस के रडार पर था और प्रदेश की कई एजेंसियां उसे ट्रैक कर रही थीं।

    एसटीएफ सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तारी के समय बुधना किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था। छापेमारी टीम ने सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसे बिना किसी प्रतिरोध के गिरफ्तार कर लिया।

    अधिकारियों के मुताबिक उसके खिलाफ दर्ज मामलों में बाढ़ रेल थाना क्षेत्र में हुई लूट, फायरिंग कर हत्या की कोशिश और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।

    गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने आरोपी को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया है। बाढ़ रेल थाना पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है, ताकि उसके गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।

    पुलिस को संदेह है कि इस लूटकांड में कई और बदमाश शामिल थे, जो अभी फरार हैं।

    पुलिस अधिकारी बताते हैं कि बाढ़ रेलवे स्टेशन परिसर में हुई 10 लाख की लूट ने पूरे इलाके में दहशत पैदा कर दी थी। इसके बाद एसटीएफ और जिला पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया था।

    अभियुक्त की गिरफ्तारी को इसी अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान सामने आने वाले इनपुट से न केवल रेल लूटकांड से जुड़े अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी होगी, बल्कि क्षेत्र में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।

    एसटीएफ की इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और फरार बदमाशों को जल्द पकड़ा जाएगा।

     
     