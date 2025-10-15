Bihar Election 2025: 14 विधानसभा क्षेत्रों में दो घंटे कम मिलेगा मतदान का समय, देखें पूरी लिस्ट

राज्य ब्यूरो, पटना। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान की समय सीमा भी तय कर दी है। दो चरणों में होने वाले मतदान में सभी संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों एवं बूथों को चिह्नित कर लिया गया है। इसी आधार पर मतदान की समय सीमा कम कर दी है। आयोग ने विधानसभा चुनाव की सामान्य समय सीमा सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक तय की है।

अधिसूचना के अनुसार पहले चरण की 121 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 में मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक तय हुआ है। पहले चरण में जहां एक घंटे की कटौती की गई है, उनमें कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीनगर, विभूतिपुर, रोसड़ा एवं हसनपुर सम्मिलित हैं। इसके अलावा पहले चरण वाले सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 बूथों पर मतदान शाम चार बजे तक ही होगा।

दूसरे चरण की 122 विधानसभा क्षेत्रों में से चार विधानसभा क्षेत्र गोविंदपुर, जमुई, झाझा एवं चकाई में तय समय से दो घंटे पहले यानी सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक ही मतदान होगा। दूसरे चरण की विधानसभा क्षेत्रों में कटोरिया के 121 बूथों, बेलहर की 140 बूथों, चेनारी के 62 बूथों, गोह की 25 बूथों, नवीनगर की 26 बूथों, कुटुम्बा की 169 बूथों, औरंगाबाद की 57 बूथों, रफीगंज की 125 बूथों, गुरुआ की 12 बूथों, शेरघाटी की 48 बूथों, इमामगंज की 354 बूथों, बाराचट्टी की 36 बूथों, और बोधगया की 36 बूथों पर मतदान सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक ही होगा। बोधगया विधानसभा क्षेत्र के 106 बूथों पर मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा।

भारत-नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत-नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के पटना सीमांत के आइजी निशीत कुमार उज्ज्वल ने नेपाल सीमा पर इस साल की गई कार्रवाई की समीक्षा की।

एसएसबी के अनुसार, इस साल नेपाल सीमा पर तीसरे देश के नागरिक की आवाजाही के 14 मामले पकड़े गए हैं, जिनमें 25 की गिरफ्तारी की गई है। पिछले साल छह मामलों में नौ गिरफ्तारी हुई थी। इसी तरह इस साल अब तक 8958 किलोग्राम मादक पदार्थों की बरामदगी की गई है, जिसमें 216 को गिरफ्तार किया गया है।

वर्ष 2024 में 244 मामलों में 9316 किलोग्राम मादक द्रव्य बरामद किया गया जिनमें 245 को गिरफ्तार किया गया था। इस साल 182 हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पिछले साल 43 हथियार बरामद हुए थे और 21 को गिरफ्तार किया गया था।