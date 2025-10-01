Language
    बिहार के ग्रेजुएट ध्यान दें, शिक्षक और स्नातक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए बस करना होगा ये काम

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:56 AM (IST)

    निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की घोषणा की है। पटना समेत अन्य क्षेत्रों में अंतिम सूची 30 दिसंबर को जारी होगी। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है जिसकी अंतिम तिथि 6 नवंबर है।

    शिक्षक व स्नातक निर्वाचन मतदाता सूची के लिए छह नवंबर तक आवेदन

    जागरण संवाददाता, पटना। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद के शिक्षक व स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची तैयार करने की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दिया है। पटना सहित तिरहुत, दरभंगा, कोसी तथा सारण निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की अंतिम सूची 30 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी।

    इसकी प्रक्रिया 30 सितंबर से प्रारंभ हो गई है। निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में शामिल होने की अर्हता एक नवंबर, 2025 रखी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदाता सूची में नाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से शामिल किए जाएंगे।

    कैसे जुड़ेगा आपका नाम

    स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रपत्र-18 तथा शिक्षक निर्वाचन के लिए प्रपत्र-19 का उपयोग नाम जुड़वाने के लिए करना होगा। इसकी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

    पटना स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी आयुक्त पटना प्रमंडल होंगे। वहीं, तिरहुत स्नातक व शिक्षक, दरभंगा स्नातक व शिक्षक तथा कोसी व सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए संबंधित प्रममंडलों के आयुक्त निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी होंगे।

    महत्वपूर्ण तिथियां

    • मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ : 30 सितंबर
    • मतदाता के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि : छह नवंबर
    • मतदाता सूची का प्रकाशन : 25 नवंबर
    • दावा-आपत्ति किए जाएंगे स्वीकार : 25 नवंबर
    • दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि : 10 दिसंबर
    • दावा-आपत्ति के निपटारे के बाद मुद्रण : 25 दिसंबर
    • मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन : 30 दिसंबर