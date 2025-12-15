VKTSU: नए साल में शुरू होगी पढ़ाई, पटना में 100 एकड़ में बनेगा जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास यूनिवर्सिटी

राज्य ब्यूरो, पटना। Jannayak Karpoori Thakur Skill University: बिहार में नवस्थापित जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास विश्वविद्यालय को भले ही अभी अस्थायी तौर पर दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में संचालित किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए भवन निर्माण समेत अन्य आधारभूत संरचना विकास के लिए पटना के जिलाधिकारी से 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

इस संबंध में श्रम संसाधन विभाग के सचिव और इस विश्वविद्यालय (JKTSU) के कुलपति दीपक आनंद ने जिलाधिकारी, पटना को पत्र लिखा गया है।

कुलपति दीपक आनंद ने सोमवार को बताया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विकास विश्वविद्यालय में नये साल में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है।

जनवरी में पटना में होगा सेमिनार विश्वविद्यालय को स्थायी भवन और अन्य आधारभूत संरचना का विकास किया जा सके, इसके लिए पटना के जिलाधिकारी से सौ एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। विश्वविद्यालय में प्रशासनिक कार्य किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम राज्य के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने तथा वैश्विक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इस कड़ी में जनवरी में कौशल विकास शिक्षा और रोजगार विषय को लेकर राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के सरकारी और निजी कौशल विकास विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य बिहार के युवाओं को कौशल विकास और रोजगारपरक शिक्षा देना है और इसके लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रमों के मानकों के आधार पर रोबोटिक्स, थ्री-डी, वेब डेवलपमेंट, साइबर सुरक्षा, एआइ, डेटा साइंस, मोटर वाहन, इलेक्ट्रानिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल डेवलपमेंट और अन्य अत्याधुनिक पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।