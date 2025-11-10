Vivah Panchami 2025: 25 नवंबर को मनाया जाएगा राम-सीता का विवाह उत्सव, बिहार के इन स्थानों पर लगेगा मेला

जागरण संवाददाता, पटना। अगहण शुक्ल पंचमी 25 नवंबर मंगलवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र व रवियोग के सुयोग में प्रमु श्रीराम और जानकी का विवाह उत्सव पर्व मनेगा। विवाह पंचमी को लेकर शहर के महावीर मंदिर, नागाबाबा ठाकुरबाड़ी, गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी समेत अन्य जगहों पर विधि-विधान के साथ पूजन होगा।

