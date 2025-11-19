Viral Video: मैं प्रेगनेंट हूं, प्लीज गाड़ी रोकिये...;पटना के मरीन ड्राइव पर हाईवोल्टेज ड्रामा
पटना के मरीन ड्राइव पर एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह गलत दिशा में स्कूटर चला रहे एक दंपती को रोकता है। महिला के गर्भवती होने की बात कहने पर भी पुलिसवाला नहीं रुका और उसे घसीटा। स्कूटर पर पहले से 12 हजार का चालान था। एसएसपी ने यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के मरीन ड्राइव (जेपी गंगा पथ) पर गलत साइड में चलने और पुलिस वाले की हरकत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
रॉंग साइड में स्कूटी लेकर जा रहे दंपती को पुलिस वाले ने रोका। फिर फाइन भरने को कहा। इस दौरान हाईवोल्टेज ड्रामा होता रहा।
मरीन ड्राइव घूमने आया था दंपती
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पुलिसवाला स्कूटी चलाकर जा रहा है। उसके सामने महिला आ जाती है। बावजूद पुलिसवाला स्कूटी नहीं रोकता।
वह गाड़ी चलाता जाता है। महिला उसे रोकने का प्रयास करती है। वह चीख-चीखकर पुलिसवाले से गाड़ी रोकने को कहती है।
वह कहती है, मैं प्रेगनेंट हूं। प्लीज ऐसा मत करिए, लेकिन पुलिसवाला मानता नहीं। करीब 20 मीटर तक महिला उसी स्थिति में घिसटती रही। आखिरकार पुलिसवाले ने गाड़ी रोकी। इसके बाद उसी के साथ बैठकर महिला थाने पहुंची।
स्कूटी पर कट चुका था 12,000 का चालान
दंपती मरीन ड्राइव घूमने आया था। इसी क्रम में यू टर्न तक जाने के बजाए, वे स्कूटी से उतरे और गलत दिशा में बढ़ने लगे। इसी दौरान पुलिस वाले ने रोका।
गाड़ी के कागज चेक किए गए तो पता चला कि उसपर पहले से 12 हजार का चालान कटा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने वाहन जब्त कर थाने ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
यहीं से विवाद बढ़ गया। महिला के बार-बार कहने के बावजूद पुलिस वाले ने उसकी एक नहीं सुनी। यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो संज्ञान में आने के बाद पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि वीडियो खुद पूरी स्थिति स्पष्ट कर रही है।
उन्होंने लोगों से अपील की है कि गलत दिशा में गाड़ी नहीं चलाएं, इससे सभी को परेशानी होती है। यातायात नियमों का पालन करें।
बहरहाल पुलिसवाले की हरकत पर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। उनका कहना है कि गलत करने पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।