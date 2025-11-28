Viral Video: सड़क किनारे स्टंट करके स्कूली छात्राओं को डराता किशोर, वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप; जांच में जुटी पुलिस
एक वायरल वीडियो में, एक किशोर सड़क किनारे स्टंट करते हुए स्कूली छात्राओं को डराता हुआ दिख रहा है, जिससे हड़कंप मच गया। वीडियो के वायरल होने के बाद, पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस किशोर की पहचान करने और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने किशोर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।
डिजिटल डेस्क, पटना। नालंदा जिले से सामने आए वीडियो की एक सीरीज ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, जिसमें एक किशोर मुख्य सड़क पर स्टंट करता हुआ स्कूली छात्राओं को डराता दिखाई देता है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला प्रशासन तक पहुंचा और पुलिस अधिकारियों ने भी संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की शुरुआत कर दी है।
वायरल वीडियो में किशोर को दिनदहाड़े सड़क के बीच छलांग लगाते, ट्रैफिक के बीच खतरनाक तरीके से कलाबाजी करते और जानबूझकर स्कूली छात्राओं को डराते हुए देखा गया। इस घटना ने स्थानीय लोगों के साथ-साथ अभिभावकों और छात्रों में भी चिंता पैदा कर दी है।
वीडियो वायरल होने के पश्चात नालंदा जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और इसे संबंधित पुलिस अधिकारियों के पास जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक प्रतिक्रिया में बताया गया कि शिकायत संबंधित इकाई को भेज दी गई है और मामले की जांच जारी है।
यह घटना सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे उन खतरनाक स्टंट वीडियो की बढ़ती प्रवृत्ति पर फिर से चर्चा के केंद्र में आ गई है, जिनमें ध्यान आकर्षित करने के लिए किशोर सार्वजनिक स्थानों पर जोखिम उठाते नजर आते हैं। लोगों ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की अपील की है, ताकि भविष्य में ऐसी हरकतों पर रोक लगाई जा सके।
