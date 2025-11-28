Viral Video: सड़क किनारे स्टंट करके स्कूली छात्राओं को डराता किशोर, वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप; जांच में जुटी पुलिस

डिजिटल डेस्क, पटना। नालंदा जिले से सामने आए वीडियो की एक सीरीज ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, जिसमें एक किशोर मुख्य सड़क पर स्टंट करता हुआ स्कूली छात्राओं को डराता दिखाई देता है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला प्रशासन तक पहुंचा और पुलिस अधिकारियों ने भी संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की शुरुआत कर दी है।

वायरल वीडियो में किशोर को दिनदहाड़े सड़क के बीच छलांग लगाते, ट्रैफिक के बीच खतरनाक तरीके से कलाबाजी करते और जानबूझकर स्कूली छात्राओं को डराते हुए देखा गया। इस घटना ने स्थानीय लोगों के साथ-साथ अभिभावकों और छात्रों में भी चिंता पैदा कर दी है।

वीडियो वायरल होने के पश्चात नालंदा जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और इसे संबंधित पुलिस अधिकारियों के पास जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक प्रतिक्रिया में बताया गया कि शिकायत संबंधित इकाई को भेज दी गई है और मामले की जांच जारी है।