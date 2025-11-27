Viral Video: 'दो मिनट फोन बंद कीजिए…' ट्रेन में बिहारी युवक की वह अपील जो यूजर्स के दिलों को छू गई

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह ट्रेन में सफर कर रहे लोगों से साफ-सफाई को लेकर बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझने के बारे में बताता नजर आ रहा है।

युवक बिना नाटक और बिना नारे के बस नागरिक भावना के साथ यात्रियों से विनम्रतापूर्वक कूड़ा न फैलाने और एक छोटे से थैले में कचरा इकट्ठा करने का आग्रह कर रहा है। वह यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे थोड़ी देर के लिए अपना काम रोक दें और उसकी बात सुनें।

वायरल वीडियो में युवक यात्रियों से कहता है कि दो मिनट के लिए फोन बंद करके मेरी बात सुनिए। सरकार ने हमें यह ट्रेन दी है। यह हमारे घर जैसी है। अगर हम बड़ा बैग लेकर चलते हैं, तो एक छोटा प्लास्टिक बैग भी रख सकते हैं, जिसमें अपना कचरा जमा कर सकें।

युवक ने कहा कि ट्रेन की तरह सभी सार्वजनिक परिवहन हमारे घर की तरह ही है, उन्हें भी साफ-सफाई के साथ रखना चाहिए। उसने यात्रियों से कूड़े को जमीन या खिड़की से बाहर फेंकने की बजाय कूड़ेदान में रखने की अपील करता है।

इसके अलावा वीडियो में युवक कहता है कि यहां सभी लोग सामान बेचने आते हैं, हम उनसे सामान खरीदते हैं, लेकिन फिर उसे नीचे फेंक देते हैं। क्या यह सही बात है? कोई तो बोलिए सही बात है? नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे, भारत गंदा है, बिहार गंदा है। पर्सनली जाकर बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। लेकिन खा रहे हैं तो डस्टबिन में जाकर फेंक दें। जागरूक रहना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाई-लिखाई करने से ही कुछ नहीं होगा।