    VIP Candidate List: मुकेश सहनी ने जारी की VIP की दूसरी लिस्ट, देखिए किसे कहां से मिला टिकट

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 07:59 AM (IST)

    बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अनिश्चितता के बीच, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने आगामी चुनावों के लिए अपने 5 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। वीआईपी ने अब तक कुल 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिससे चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है।

    मुकेश सहनी ने जारी की दूसरी लिस्ट। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, पटना। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। वहीं, महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी ने आगामी चुनावों के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस तरह वीआईपी ने अपने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है।

    पार्टी ने पांच नए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनमें चैनपुर से प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद, सुगौली से मनोज सहनी, बिहपुर से अर्पणा कुमारी मंडल, कटिहार से सौरभ अग्रवाल और केसरिया से वरुण विजय शामिल हैं।

    इससे पहले वीआईपी ने 6 अन्य उम्मीदवारों की घोषणा की थी। वीआईपी ने कुल 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है।

    सुगौली विधानसभा क्षेत्र से मनोज सहनी को प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। बिहपुर विधानसभा क्षेत्र से अर्पणा कुमारी मंडल चुनावी मैदान में उतरेंगी। कटिहार विधानसभा क्षेत्र से वीआईपी ने सौरभ अग्रवाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है।

    केसरिया विधानसभा क्षेत्र से वरुण विजय वीआईपी के चुनाव चिह्न पर पर्चा दाखिल करेंगे। इससे पहले वीआईपी ने छह अन्य प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा था। औराई विधानसभा क्षेत्र से भोगेन्द्र सहनी को टिकट दिया गया है।

    बरुराज से राकेश कुमार पार्टी के उम्मीदवार होंगे। गौड़ाबौराम विधानसभा क्षेत्र से संतोष सहनी चुनावी मैदान में हैं। दरभंगा शहरी से उमेश सहनी को प्रत्याशी बनाया गया है।

    कुशेश्वरस्थान से गणेश भारती और आलमनगर से नवीन निषाद भी वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इस प्रकार, वीआईपी के 11 सीटों के प्रत्याशियों की पूरी सूची अब जारी हो चुकी है।