Bihar News: पटना में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प, स्थिति तनावपूर्ण

संवाद सूत्र, मोकामा। प्रखंड के कसहा दियारा में असामाजिक तत्वों के जमावड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच भीषण झड़प हो गई। यह बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को जान बचाकर भागना पड़ा। इस घटना के बाद कसहा दियारा में भारी तनाव उत्पन्न हो गया है।



सूत्रों के अनुसार, दीपावली के अवसर पर मरांची पुलिस को जुआ खेलने और असामाजिक तत्वों के जमावड़े की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर मरांची पुलिस की डायल 112 नंबर की गाड़ी मौके पर पहुंची।

जैसे ही ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी देखी, सभी असामाजिक तत्व भागने लगे। पुलिस ने भी इन तत्वों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान एक युवक की कथित रूप से पुलिस ने पिटाई कर दी।



युवक की पिटाई से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को खदेड़ दिया। इसके बाद मरांची पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक भारी संख्या में ग्रामीण जमा हो चुके थे और उन्होंने पुलिस को घेर लिया।