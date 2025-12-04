विजय सिन्हा ने तय की अफसरों की जवाबदेही, कहा- अतिक्रमण के लिए अब अधिकारी-कर्मचारी भी होंगे जिम्मेदार

राज्य ब्यूरो, पटना। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के लिए केवल अतिक्रमणकर्ता ही नहीं, संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं।

कई बार अधिकारियों की लापरवाही से अतिक्रमण होता है और बाद में न्यायालय के आदेश पर उसे हटाया जाता है। इससे लोगों को परेशानी होती है। वे बुधवार को लगातार दूसरे दिन विभाग की समीक्षा कर रहे थे।

अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान

उन्होंने निर्देश दिया कि अतिक्रमण रोकने और मुक्त कराने की संयुक्त जिम्मेवारी तय हो। जांच कर गैर-जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित हो और जरूरत पड़ने पर उनसे वसूली भी हो।

उन्होंने कहा कि स्थानीय थाना और अंचल प्रशासन ईमानदारी से काम करे तो अतिक्रमण की स्थिति ही नहीं बनेगी। उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया।

नियम के अनुसार केस का समय पर निष्पादन

उन्होंने सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री ने अंचलाधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त स्तर तक के राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की।

कहा कि नियम के अनुसार केस का समय पर निष्पादन हो। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल, सचिव जय सिंह, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, चकबंदी निदेशक राकेश कुमार, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जे प्रियदर्शिनी, भू-अर्जन के निदेशक कमलेश कुमार सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।