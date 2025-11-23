मंत्री विजय चौधरी के 35:65 फार्मूला का क्या है मतलब? पदभार ग्रहण करते ही अधिकारियों संग की बैठक

राज्य ब्यूरो, पटना। विजय कुमार चौधरी ने रविवार को जल संसाधन विभाग के साथ भवन निर्माण विभाग के मुखिया के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। उसके उपरांत चौधरी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य-संस्कृति को और विकसित करने का आग्रह किया। निर्देश दिया कि हमारा लक्ष्य पारदर्शिता के साथ निर्धारित कार्यों को कल के बजाय आज और अभी के आधार पर निष्पादित करने का होना चाहिए।

जल संसाधन विभाग में चौधरी ने निर्देश दिया कि कार्यशैली में 35:65 का अनुपात सुनिश्चित किया जाए। यानी 35 प्रतिशत ध्यान नई पहल और नवाचार को दें और 65 प्रतिशत ऊर्जा मूल दायित्वों को पूरा करने एवं मौजूदा योजनाओं को पूरी तरह दुरुस्त करने में लगाएं।

रबी फसल के लिए सिंचाई क्षमता में विस्तार हो और नहर के अंतिम छोर तक पानी को निर्बाध पहुंचाने की व्यवस्था हो। पहले से निर्मित तटबंधों को मजबूत के साथ उनका दायरा बढ़ाकर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित करना प्राथमिकताओं में रहे।