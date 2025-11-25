विजय चौधरी ने सूचना जनसंपर्क मंत्री का कामकाज संभाला, जल्द लॉन्च होगी विभाग की नई इंटीग्रेटेड वेबसाइट

राज्य ब्यूरो, पटना। विजय चौधरी ने मंगलवार को सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री का कामकाज संभाला। विभाग के सचिव अनुपम कुमार और निदेशक वैभव श्रीवास्तव ने इस मौके पर पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर चौधरी ने कहा कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अन्य विभागों की तरह ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विभाग सरकार के सभी 45 महकमों की सटीक जानकारी, आंकड़े और जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का दायित्व निभाता है।

विजय चौधरी ने कहा कि सरकार की हर योजना और काम को जन-जन तक पहुंचाना और लोगों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना ही उनका लक्ष्य रहेगा। विभाग का कार्यक्षेत्र अनुमंडल स्तर तक विस्तृत है, हम इसे और अधिक प्रभावी बनाएंगे, ताकि सरकार की उपलब्धियां और योजनाएं पारदर्शी ढंग से जनता तक पहुंच सकें। सूचना विभाग न केवल सूचनाओं का प्रसार करता है, बल्कि जनता से सीधा संवाद भी स्थापित करता है। यह सरकार के काम को लेकर उत्पन्न किसी भ्रांति को भी दूर करता है।

तीसरी बार संभाला सूचना मंत्री का पद विजय चौधरी नीतीश कुमार सरकार में तीसरी बार सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बने हैं। इससे पहले उन्होंने दो बार वर्ष 2015 और 2024 में सूचना विभाग का संचालन किया है। इंटरनेट मीडिया पर जनता के सवालों का जवाब देगा विभाग सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सूचना विभाग सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ फर्जी खबरों की तुरंत पहचान कर उनका खंडन करे, ताकि सही जानकारी सही समय पर जनता तक पहुंच सके।

साथ ही सभी विभागों के आधिकारिक इंटरनेट मीडिया हैंडल जैसे फेसबुक, एक्स (ट्विटर), यूट्यूब और इंस्टाग्राम आदि पर आमजन की ओर से पूछे जाने वाले सवालों व समस्याओं का त्वरित आधिकारिक जवाब दिया जाए। राज्य में 800 से अधिक इन्फ्लुएंसर चयनित बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली, 2024 तकनीकी विकास के साथ विकसित हो रहे इंटरनेट मीडिया, वेब पोर्टल और अन्य आनलाइन मीडिया के माध्यम से सरकार की नीति, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का जनहित में व्यापक प्रचार-प्रसार व जनजागरूकता के लिए बनाई गई है। इसके तहत विभाग के इंटरनेट मीडिया से कुल 806 इन्फ़्लुएन्सर, 13 मोबाइल ऐप और 287 वेब मीडिया चयनित (इम्पैनल) हैं।

विभाग की नई इंटीग्रेटेड वेबसाइट जल्द होगी लॉन्च सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से बिहार सरकार के सभी विभागों की वेबसाइट का एकीकृत संचालन किया जाता है। शीघ्र ही इसके नए वर्जन को नए स्वरूप और फीचर्स के साथ लांन्च किया जाएगा।

देश में सबसे अधिक फेसबुक फॉलोअर्स ताजा आंकड़ों के अनुसार, बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के फेसबुक पेज पर देश में सबसे अधिक 8,34,535 फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर 2,13,862 सब्सक्राइबर्स के साथ देश में दूसरा स्थान है। एक्स पर 4,91,089 फॉलोअर्स हैं, जो देश में पांचवां स्थान है व इंस्टाग्राम पर कुल 68,633 फॉलोअर्स हैं।