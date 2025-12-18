Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वि‍धायक-अधिकारियों को मिलेंगी ताजी सब्‍ज‍ियां, पटना में तीन स्‍थानों पर खोले जाएंगे तरकारी आउटलेट

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:08 PM (IST)

    बिहार सरकार पटना में विधायक और अफसरों की सुविधा के लिए तरकारी आउटलेट खोलेगी। इस आउटलेट का उद्देश्य विधायकों और सरकारी अधिकारियों को ताजी सब्जियां आसान ...और पढ़ें

    Hero Image

    पटना में तीन स्‍थानों पर खुलेगा तरकारी आउटलेट। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। Tarkari Outlet: बिहार सरकार ऑफिसर्स इंक्वलेव आवासीय परिसर के साथ ही एलएलए आवासीय परिसर के निकट तरकारी आउटलेट खोलेगी।

    तरकारी आउटलेट राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लिमि‍टेड (BIHAR STATE VEGETABLE PROCESSING AND MARKETING COOPERATIVE FEDERATION LIMITED-वेजफेड) के सहयोग से ये आउटलेट खोले जाएंगे।

    भवन निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी विभागों में कार्य करने वाले कर्मी और अफसरों के साथ विधायकों को घर के निकट ताजी और हरी सब्जी प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो इसके लिए तरकारी आउटलेट खोलने का निर्णय लिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिलहाल तीन स्थानों का चयन आउटलेट के लिए किया गया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। तरकारी आउटलेट फिलहाल ऑफिसर्स आवासीय पसिर, गर्दनीबाग में पूर्व से निर्मित दुकान संख्या चार में 165 वर्गफीट में खुलेगा।

    सुधा पार्लर के बगल में खुलेगा आउटलेट

    इसके अलावा वरीय पदाधिकारी आवासीय परिसर, शास्त्री नगर में पूर्व में से निर्मित शाप संख्या दो जो कि 124 वर्गफीट में उसमें और एमएलए आवासीय परिसर फेज-1 वीरचंद पटेल पथ पर मुख्य प्रवेश मार्ग के पास सुधा मिल्क पार्लर को पूर्व में आवंटित स्थल के बगल में भी तरकारी आउटलेट होगा।

    विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि यदि तरकारी आउटलेट के सिवा दूसरा कोई व्यवसाय उक्त स्थल पर किया जाएगा तो भवन निर्माण आवंटन रद कर दुकान वापस ले लेगा। इसके साथ ही पूर्व से निर्मित दुकान में विभाग की अनुमति के बगैर किसी अन्य प्रकार का निर्माण नहीं कराया जा सकेगा।

    बता दें कि वेजफेड की यह एक अहम योजना है। इसी वर्ष फरवरी में सरकार ने 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट खोलने का ऐलान किया था। इसके तहत प्राथम‍िक सहयोग सब्‍जी उत्‍पादक समिति को अनुदान की व्‍यवस्‍था भी है। 

    इसका उद्देश्‍य राज्‍य भर के किसानों की उत्‍पादित सब्‍ज‍ियों को सीधे उत्‍पादकों तक पहुंचाना है। किसानों को बिचौलियों से मुक्‍त‍ि दिलाने के के साथ उनकी आय बढ़ाने में यह कारगर साबित हो सकता है।  

     