राज्य ब्यूरो, पटना। Tarkari Outlet: बिहार सरकार ऑफिसर्स इंक्वलेव आवासीय परिसर के साथ ही एलएलए आवासीय परिसर के निकट तरकारी आउटलेट खोलेगी। तरकारी आउटलेट राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लिमि‍टेड (BIHAR STATE VEGETABLE PROCESSING AND MARKETING COOPERATIVE FEDERATION LIMITED-वेजफेड) के सहयोग से ये आउटलेट खोले जाएंगे। भवन निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी विभागों में कार्य करने वाले कर्मी और अफसरों के साथ विधायकों को घर के निकट ताजी और हरी सब्जी प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो इसके लिए तरकारी आउटलेट खोलने का निर्णय लिया गया है।

फिलहाल तीन स्थानों का चयन आउटलेट के लिए किया गया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। तरकारी आउटलेट फिलहाल ऑफिसर्स आवासीय पसिर, गर्दनीबाग में पूर्व से निर्मित दुकान संख्या चार में 165 वर्गफीट में खुलेगा।

सुधा पार्लर के बगल में खुलेगा आउटलेट इसके अलावा वरीय पदाधिकारी आवासीय परिसर, शास्त्री नगर में पूर्व में से निर्मित शाप संख्या दो जो कि 124 वर्गफीट में उसमें और एमएलए आवासीय परिसर फेज-1 वीरचंद पटेल पथ पर मुख्य प्रवेश मार्ग के पास सुधा मिल्क पार्लर को पूर्व में आवंटित स्थल के बगल में भी तरकारी आउटलेट होगा।

विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि यदि तरकारी आउटलेट के सिवा दूसरा कोई व्यवसाय उक्त स्थल पर किया जाएगा तो भवन निर्माण आवंटन रद कर दुकान वापस ले लेगा। इसके साथ ही पूर्व से निर्मित दुकान में विभाग की अनुमति के बगैर किसी अन्य प्रकार का निर्माण नहीं कराया जा सकेगा।